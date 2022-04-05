بنعطية يُوضح حقيقة انضمامه لمنتخب المغرب في كأس العالم

أوضح المهدي بنعطية المدافع المغربي المعتزل حقيقة انضمامه لمنتخب بلاده خلال مشاركته القادمة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر الشتاء القادم.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن عودة بنعطية لأسود الأطلس مرة أخرى، ولكن في منصب إداري وليس كلاعب كما اعتاد خلال السنوات الماضية.

صاحب الـ35 عامًا كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في ديسمبر الماضي، وذلك بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية وصلت إلى 15 عامًا، لعب فيها لأندية عديدة أبرزها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس وروما الإيطاليان.

ما قصة عودة بنعطية للمغرب وما موقف خليلوزيتش؟

صحيفة المنتخب المغربية كانت قد كشفت عن اقتراب بنعطية من العودة إلى المنتخب الوطني ليخلف مصطفى حجي في الجهاز الفني الذي يقوده البوسني وحيد خليلوزيتش.

حجي الذي كان يشغل منصب المسؤول عن اللاعبين المحترفين خارج المغرب كان قد رحل عن الجهاز الفني برغبة من المدرب البوسني بعد مشاكل عديدة صاحبت انضمام نجوم المنتخب وآخرهم نصير مزراوي وزهير فضال وعادل تاعرابت.

الصحيفة أوضحت أن خليلوزيتش لا يمانع في انضمام بنعطية إلى الجهاز الفني للمنتخب المغربي، نظرًا لما قدمه مع أسود الأطلس سابقًا كقائد للفريق وللعلاقة الجيدة التي تجمعه مع لاعبي المنتخب، سواء الناشطين في البطولة المحلية أو خارج المغرب.

ماذا قال بنعطية عن عودته للمنتخب المغربي؟

النجم المتوج بعدد من البطولات الأوروبية وضع مبكرًا حدًا للقيل والقال حول عودته للمنتخب ونفى تمامًا حديث أي مسؤول معه حول الأمر، وإن رحب بالفكرة وبمساعدة المغرب دائمًا وأبدًا.

إذ كتب عبر حسابه على إنستجرام "وصلتني الكثير من الرسائل حول الأخبار الأخيرة التي ظهرت في الصحف عن عودتي لمنتخب المغرب، أحب إخباركم أنني لم أتلق أي دعوة من الاتحاد المغربي للانضمام للمنتخب أو تدريبه".

أضاف "أنا مثل جميع أبناء وطني من أشد المؤيدين للمنتخب وأنتغم تلك الفرصة لأهنئه مجددًا بالتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث سأتواجد بالطبع لدعمهم".

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