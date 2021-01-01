بنعطية: يجب أن نفخر بأنفسنا .. والعمل على التحسن

الدحيل قدم مستوى مميز في الشوط الثاني أمام الأهلي

تحدث المغربي المهدي بنعطية لاعب فريق الدحيل القطري، عن الخسارة أمام الأهلي المصري، في الدور الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي حقق الفوز على الدحيل بهدف دون رد في لقاء الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية، أحرزه حسين الشحات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقال بنعطية في تصريحات عقب اللقاء: "اكتسبنا الخبرة من هذه المباراة، في الشوط الأول لم نكن جيدين بشكل كافٍ، ولكن في النصف الثاني قدمنا أداء قوي".

وتابع المدافع المغربي: "يجب أن نكون فخورين بأنفسنا على المشاركة في هذه الحدث، وعلينا أن نتحلى بالثقة قبل المواجهة المقبلة".

وأردف بنعطية: "احترمنا خطة المدير الفني، ونسعى للتحسن خلال الفترة المقبلة، ومن الطبيعي أن نخوض مباريات دون صعوبات".

ويواجه الدحيل نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في لقاء تحديد المركز الخامس، يوم الأحد المقبل على ملعب "أحمد بن علي المونديالي".