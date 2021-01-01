بنشرقي يقطع وعدًا على نفسه لجماهير الزمالك .. ويتمنى عودتهم للمدرجات

بنشرقي من أبرز المحترفين في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي

تحدث أشرف بنشرقي لاعب الزمالك والمنتخب المغربي، عن مسيرة فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي بعد خسارة اللقب في النسخة الماضية.

وكان الزمالك قد خسر البطولة أمام الأهلي في النسخة الماضية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي نوفمبر الماضي.

وأوضح بنشرقي في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أنه متشوق للعودة للعب أمام جماهير الزمالك مرة أخرى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وقال المهاجم المغربي: "أتمنى اللعب مرة أخرى أمام جماهير الزمالك بعد انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا وإسعاد جماهير الفريق".

وأضاف: "فقدنا لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية في النهائي ولكنني أعد جماهير الزمالك بتعويضهم باللقب في النسخة الحالية".

وجمع الزمالك نقطتين من مباراتين في مجموعته الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي في مباراتين أمام مولودية الجزائر ثم تونجيت على التوالي.