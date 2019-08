بنزيما ينضم لصفوة هدافي الليجا الأجانب

تعادل ريال مدريد مع ضيفه بلد الوليد بهدف لمثله على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

تقدم كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما تعادل سيرجيو جوارديولا في الدقيقة 88.

الهدف الذي سجله بنزيما جعله سابع لاعب أجنبي يسجل 150 هدفاً في الليجا، ليزامل قائمة لم يدخلها سوى من مر على واحد من ريال مدريد أو برشلونة.

الستة السابقون هم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهوجو سانشيز وألفريد دي ستيفانو وصامويل إيتو وفيرينك بوشكاش.

7️⃣ - Karim Benzema becomes the 7th foreign player to score 150 goals. The 6 to already have achieved this are Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez, Alfredo di Stéfano, Samuel Eto'o and Ferenc Puskás. #LaLiga #RealMadridRealValladolid