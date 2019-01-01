الليجا

بنزيما ينضم لصفوة هدافي الليجا الأجانب

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Getty Images
سابع من يصل للهدف رقم 150..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل ريال مدريد مع ضيفه بلد الوليد بهدف لمثله على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

تقدم كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما تعادل سيرجيو جوارديولا في الدقيقة 88.

الهدف الذي سجله بنزيما جعله سابع لاعب أجنبي يسجل 150 هدفاً في الليجا، ليزامل قائمة لم يدخلها سوى من مر على واحد من ريال مدريد أو برشلونة.

الستة السابقون هم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهوجو سانشيز وألفريد دي ستيفانو وصامويل إيتو وفيرينك بوشكاش.

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يذكر أن النتيجة تركت الميرينجي في المركز الثالث مؤقتاً، بـ4 نقاط جمعهم من هذا التعادل ومن الفوز على سيلتا فيجو 3-1 في الأسبوع الأول.

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