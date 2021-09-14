بنزيما يريد الكرة الذهبية، وأنشيلوتي: سنقاتل للفوز بكل شيء !

تصريحات للثنائي قبل مواجهة إنتر بدوري الأبطال

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن الفريق سيقاتل على كل البطولات الممكنة خلال هذا الموسم.

ريال حقق 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في الدوري الإسباني، ويستعد لمواجهة إنتر، غدًا، الأربعاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة إنتر؟

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"الأجواء حاليًا أكثر اختلافًا مقارنة بعام اللقب العاشر، ليس من قبيل الصدفة أن هذا النادي حقق 13 لقبًا للبطولة".

وأضاف:"من الصعب القول ما إذا كان الفريق هو الأوفر حظًا، لكن ريال مدريد سينافس كما هو الحال على المسابقة، وسنقاتل على كل شيء هذا الموسم".

وتابع:"مسابقة دوري أبطال أوروبا تجعل النادي متحمسًا للغاية، ونعلم أن البداية ستكون صعبة أمام فريق رائع مثل إنتر لديه مدرب مميز".

كيف تبدو أحوال الفريق قبل المباراة؟

أنشيلوتي قال عن جاهزية دافيد ألابا ولوكا مودريتش:"ألابا تدرب وحده وهو معنا الآن ويمكنه اللعب، مودريتش قد يستريح ولكن سنرى ما سيحدث".

وأوضح:"مارسيلو تدرب جيدًا بالأمس ويمكنه اللعب ضد إنتر، لأن الخبرة مهمة جدًا في هذه المباراة، يعاني من مشكلة صغيرة وأتمنى أن يتعافى قريبًا".

وأما عن حالة فينيسيوس جونيور:"الجميع يرى أن الاختلاف الوحيد هو أنه أصبح أكثر برودة أمام المرمى الآن، وأتمنى أن يسير بنفس الطريقة، وأحاول أن أعامله كما أعامل الآخرين وأقوم بتحفيزه بأقصى صورة ممكنة".

ماذا قال كريم بنزيما قبل اللعب ضد إنتر؟

المهاجم الفرنسي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا":"دوري الأبطال هي المنافسة الأعلى والأكثر ضغوطًا، بالنسبة لي لا يوجد مرشح، في الميدان ممكن أن يحدث أي شيء".

وعن مشكلة يده:"لقد أجريت عملية جراحية، لكن كان علي أن أبقى بعيدًا لمدة شهرين، ولكن لا يوجد أي وقت للتوقف الآن".

الفوز بالكرة الذهبية:"هذا الحلم لا يسلبني نومي، لكنه بكل تأكيد يعتبر من أهم الأحلام لكل اللاعبين، ما أريده هو مساعدة الفريق وكذلك تحقيق الكرة الذهبية مثلما يحلم أي لاعب".

قدوم كيليان مبابي:"تحدثت عنه كثيرًا، نحن نعلم جودته، لكني أركز الآن على المباراة التي لدينا".

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