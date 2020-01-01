بنزيما يثير حالة من الرعب في ريال مدريد

إصابة مقلقة للمهاجم الفرنسي ولكن ماذا عن نتيجة الفحوصات؟

تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في حالة رعب داخل ريال مدريد، بعد خروجه مصابًا في مواجهة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

بنزيما غادر أرضية الملعب، في الدقيقة 76 من المباراة التي خسرها ريال بنتيجة 4/1 على ملعب الخفافيش، وسط غموض حول حجم إصابته.

صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت عن قيام اللاعب باختبارات مكثفة صباح اليوم، الثلاثاء، من أجل تحديد موقفه بعد شعوره بحالة من عدم الراحة الفترة الأخيرة.

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وأشارت الفحوصات إلى أن بنزيما يعاني فقط من زيادة طفيفة في الحمل البدني، ومن المتوقع غيابه لفترة لا تزيد عن أسبوع قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

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وبالنظر إلى الوضع الحالي بعدم تواجد اللاعب مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي، فالنجم الفرنسي لن يواجه أي مشاكل من أجل الدخول في تشكيل المدرب زين الدين زيدان لمواجهة فياريال القادمة يوم السبت 21 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع جاهزية اللاعب أيضًا للمواجهة الأهم ضد إنتر يوم 25 من نفس الشهر في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج خلالها الفريق للفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16.

وعلى جانب آخر يطمح ريال مدريد في عودة الثنائي كاسيميرو وإيدين هازارد للفريق مرة أخرى بعد التوقف الدولي، في حالة تحول عينتهما لفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.

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يذكر أن الخسارة الأخيرة من فالنسيا، جعلت ريال يحتل المركز الرابع بجدول الدوري بـ16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.