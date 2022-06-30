بنزيما يتصدر وصلاح يتفوق على مبابي بقائمة الأفضل في أوروبا

إشارة لفوزه بالكرة الذهبية؟

توج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تألقه مع ريال مدريد طوال الموسم الماضي، باعتلاء الصدارة بقائمة أفضل مائة لاعب على مستوى أوروبا.

وظهر بنزيما بمستويات مميزة مع ريال في موسم 2021/2022، بمساهمته في فوز الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وإنهاء الدوري بالحصول على جائزة هداف البطولة برصيد 27 هدفًا.

وأقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية استطلاعها السنوي عن أفضل اللاعبين خلال الموسم الماضي، والذي شهد تفوق العديد من عناصر ريال مدريد.

وشهد هذا الاستطلاع تواجد 74 خبيرًا دوليًا، لتحديد أفضل مائة لاعب وفقًا للإسهامات الفردية والجماعية على مدار الموسم.

واحتل بنزيما المركز الأول بالقائمة، ومن بعده تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وفي المركز الثالث زميلهما البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأما بالنسبة لمحمد صلاح نجم ليفربول، فقد جاء بالمركز الرابع، يليه كيليان مبابي، لوكا مودريتش، كيفين دي بروينه، روبرت ليفاندوفسكي، فيرجيل فان دايك وساديو ماني ثم برناردو سيلفا وإرلينج هالاند بالترتيب.

Karim Benzema sleeping easy after a season of giving defenders nightmares 💤



📸 @Benzema pic.twitter.com/YuUjrZMNm3 — GOAL (@goal) June 30, 2022

واحتل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز رقم 21 بالقائمة، بينما حل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في المركز الـ26 بعد موسمه المتواضع مع النادي الفرنسي.

وجاء نيمار في المركز 57 بالقائمة، وظهر النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز 67، ومواطنه المغربي ياسين بونو في المركز رقم 80 وسط اختفاء غريب للنجم الجزائري رياض محرز.

وتمنح هذه القائمة المزيد من الثقة لبنزيما في حلمه الأكبر وهو الفوز بالكرة الذهبية، والتي سيتحدد الفائز بها وفقًا لمستواه الموسم الماضي وليس بالسنة الميلادية.

اقرأ أيضًا ..