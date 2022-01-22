بنزيما : نأسف لمواجهة باريس، تمنيت اللعب ضد فريق آخر !

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، عن أسفه لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

قرعة دور الـ16 من الأبطال، أسفرت عن مواجهة نارية من العيار الثقيل بين العملاق الإسباني ونظيره الفرنسي.

وأجرى بنزيما مقابلة مع شبكة "تيليفوت" الفرنسية، ليتحدث عن هذه المباراة المنتظرة التي ستقام في فبراير المقبل.

وقال المهاجم المخضرم:"هل تثيرني مواجهة باريس؟ إنها مباراة معقدة مثل أي لقاء آخر في دوري أبطال أوروبا، كنت أتمنى أن أواجه فريقًا آخر ولسوء الحظ وقعنا أمامهم".

وفي سياق متصل تطرق صاحب الـ34 سنة، عن علاقته بمهاجم باريس كيليان مبابي، والذي قد يلعب معه الموسم القادم في حالة انتقاله إلى ريال مدريد.

وواصل بنزيما حديثه قائلًا:"نحن نحب بعضنا البعض والأمور تسير بيننا بشكل جيد للغاية وهذا واضح للجميع وستكون مواجهة خاصة للغاية أمامه".

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال وباريس في الأبطال ستكون يوم الثلاثاء 15 فبراير القادم على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي، بينما يقام لقاء العودة يوم الأربعاء 9 مارس على أرض ريال.

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