"بنزيما من أفضل اللاعبين في التاريخ، وفي نفس مستوى كرويف"

يعتقد برونو جينيسيو مدرب فريق رين الفرنسي أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما في نفس مستوي أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف.

ويقدم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا حاليًا أفضل المستويات في مسيرته، حيث سجل ثلاثية ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ويحمل فريقه الملكي على أكتافه.

ومع ذلك، فإن مستواه لم يفاجئ جينيسيو، حيث يعتقد مدرب رين أنه في مستوى مماثل لكرويف، الذي كان واحدًا من أعظم اللاعبين الذين شرفوا اللعبة على الإطلاق.

ماذا قال برونو؟

قال جينيسيو: "ليس الأمر كما لو اكتشفنا بالأمس أنه كان من بين الأفضل في العالم".

وواصل: "بالنسبة لي، إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، في نفس مستوى كرويف أو لاعبين من هذا المستوى".

واختتم: "ما يؤكد ذلك جودته، بخلاف أهدافه وذكاء لعبته، وكل ما يفعله من تحركات وقرارات".

ماذا فعل بنزيما؟

المهاجم الفرنسي يستمر في قيادة ريال مدريد نحو التقدم في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فلم تكن ثلاثية بنزيما في مباراة البلوز هي الأولى، بل سبقها هاتريك الفرنسي أمام باريس سان جيرمان الذي أطاح بالفريق العاصمي وسط ذهول الجميع.

كريم يقدم مستويات مغايرة هذا الموسم، لعلها تكون الأبرز في مسيرته الرياضية، وقد تجعله يحصل على الكرة الذهبية، والذي من الواضح أنه يقترب لها.

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