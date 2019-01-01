النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بنزيما لم يستبعد الخضوع لعملية جراحية

التعليقات()
Getty Images
رغم استعداده لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني لكن بنزيما قد يخضع لعملية جراحية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أجّل كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، والطاقم الطبي في الملكي مسألة خضوع الفرنسي لعملية جراحية وذلك لمراقبة مستواه في مباراة إشبيلية.

بنزيما تعرض لإصابة في مباراة ريال بيتيس ورفض أن يخضع للعملية الجراحية بسبب كثرة المصابين.

وعلم Goal أنّ الطاقم الطبي لريال مدريد لم يسقط فكرة العملية الجراحية بصورة قاطعة وإنما قرر منح اللاعب فرصة لخوض مباراة إشبيلية المقبلة.

اختيارات المحررين

وفي حال استمرت معاناة الفرنسي وشعر بالآلام فقد يخضع للعملية الجراحية إما إن ثبت تعافيه واستجابته للعلاج فلن يدخل غرفة العمليات.

ويعاني الملكي من غياب أكثر من لاعب للإصابة على رأسهم تيبو كورتوا وماريانو دياز.

ريال مدريد انتصر على ريال بيتيس بهدفين لهدف في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

 

الموضوع التالي:
تشيلسي وسيتي ومانشستر..شهر يناير وخطر نهاية موسم أرسنال
الموضوع التالي:
"هاتريك" يقود قيرغيزستان للفوز على الفلبين بكأس آسيا
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | فيديو - كوريا الجنوبية تتأهل متصدرة مجموعتها بثنائية في الصين
الموضوع التالي:
أرسنال يعرض 3 مليون يورو لاستعارة رودريجيز
الموضوع التالي:
بعد بوليسيتش.. كيف يستخدم تشيلسي أموال هازارد في حالة بيعه؟
إغلاق