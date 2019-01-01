بنزيما: كنت ألعب من أجل رونالدو والآن استعدت مكانتي

كريم بنزيما يكشف في تصريحات صحفية أنه كان يعتبر تابعًا لكريستيانو رونالدو ويلعب كرة القدم من أجل مساعدته على تسجيل المزيد من الأهداف في ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني عن سعادته التامة ورضاه عن مستواه الذي يقدمه لفريقه في الموسم الجاري بكل البطولات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب ضمن حوار صحفي لمجلة "فرانس فوتبول"، وأكد خلالها أن دوره اختلف هذه الأيام عما كانت عليه الأمور مع كريستيانو رونالدو.

وقال بنزيما: "كنت ألعب من أجل رونالدو من قبل، كنت دومًا ما أبحث عنه لأساعده على تسجيل المزيد من الأهداف، لقد كنت ألعب دورًا ثانويًا في الفريق".

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وأضاف: "في الوقت الحالي الأمور تغيرت، أصبحت أنا قائد الهجوم ويجب أن أظهر رغبتي في تسجيل الأهداف، أريد أن أقود الفريق وذلك هو ما أحبه".

ويظهر بنزيما مستوى مختلف تمامًا في الموسم الجاري مع ريال مدريد عما كانت عليه الأمور من قبل وشمل ذلك ارتفاعًا واضحًا في أرقامه الفردية.

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جدير بالذكر أن بنزيما خاض حتى الآن 40 مباراة مع ريال مدريد في كل البطولات، سجل خلالها 20 هدف منهم 11 بالدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال ومثلهم في كأس الملك وهدف وحيد في السوبر الأوروبي.