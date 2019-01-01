بنزيما: زيدان أخي الأكبر وتمنيت خوض كأس العالم مع فرنسا

كريم بنزيما يتحدث عن ريال مدريد وزين الدين زيدان وغيابه عن التتويج بكأس العالم َ2018 مع فرنسا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم ريال مدريد كريم بنزيما إنه متحمس للفترة المقبلة له مع الفريق خاصة بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني مرة أخرى.

وكان زين الدين زيدان قد عاد إلى تدريب ريال مدريد منتصف مارس الماضي بعد 8 شهور فقط من استقالته من المنصب ذاته.

وبخصوص ذلك، قال كريم بنزيما إنه يحب التحدث مع زين الدين زيدان في الأمور التي تتعلق بكرة القدم وأيضًا في الأمور الشخصية.

وأضاف: "أشعر بأن زيدان هو أخي الأكبر، هو يفهمني دائمًا ويسمع مني حين أوجه له أي حديث، هو شخص رائع قبل أن يكون مدرب كبير"

وتابع: "المهاجم الجيد ليس مطالبًا فقط بتسجيل الأهداف، ولكن مساعدة الفريق عن طريق صناعة اللعب وفتح المساحات والمساهمة في بناء اللعب أيضًا تعد أدوارًا لا تقل أهمية عن التهديف"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وحول منتخب فرنسا قال: "الجميع يعرف أن هناك مشكلة ولا داعي للحديث مرة أخرى حول تفاصيلها وحول ما الذي أدى إلى حدوث ذلك في النهاية"

وأضاف: "كنت أتمنى المشاركة مع المنتخب في كأس العالم الأخيرة في روسيا، هو حلم لأي لاعب بالطبع أن يشارك ويتوج بكأس العالم"

وتابع: "فرنسا الآن لديها جيل جديد من اللاعبين، هذا الجيل يتمتع بتفاهم وتواصل جيد فيما بينهم، وهذا هو المهم بالنسبة لهم قبل أي شيء.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن قضية ابتزاز كريم بنزيما لماتيو فالبوينا والتي بدأت تخرج إلى النور في العام 2016 لا زالت تلقي بظلالها على ما يتعلق بمشاركة بنزيما مع منتخب فرنسا.