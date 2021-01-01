بنزيما بعد رونالدو .. رجل المواعيد الكبرى والأكثر تأثيرًا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد

المهاجم الفرنسي تعرض للتشكيك لسنوات طويلة

سنوات طويلة قضاها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد، ويظل محتفظًا بمكانه مع الفريق الإسباني، الجميع يرحل وهو يظل ثابتًا كما هو.

بنزيما انتقل إلى ريال في 2009، قادمًا من نادي ليون الفرنسي، في صفقة كلفت النادي 35 مليون يورو، ولكنها ساهمت في جلب العديد من الألقاب لخزائن كبير العاصمة الإسبانية.

صاحب الـ33 سنة ظل بجوار كريستيانو رونالدو مكتفيًا بدور الرجل الثاني، قبل أن يرحل البرتغالي في 2018 إلى يوفنتوس، وتسلط الأضواء على بنزيما وحده.

دور اللاعب تضاعف الفترة الأخيرة بعد رحيل رونالدو، وهو ما ظهر في العديد من المناسبات الحاسمة كان آخرها الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت الماضي، بعدما قاد ريال لإسقاط غريمه التقليدي بنتيجة 2/1.

وهو ما يضعنا أمام بعض التساؤلات أهمها عن أسباب تأثير بنزيما..

صفقات بلا قيمة

النادي الإسباني قام ببعض الصفقات بعد رحيل رونالدو، من أجل تعويض النقص الهجومي في الفريق، حيث تعاقد مع براهيم دياز وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور.

الثلاثي فشل تمامًا في تعويض رحيل البرتغالي، وظل بنزيما هو الحلقة الأقوى في هجوم الفريق رغم كل شيء.

وفي الموسم التالي في 2019/2020 جاء إيدين هازارد وسط توقعات ضخمة من تشيلسي، ورودريجو ولوكا يوفيتش، وسط توقعات بجلوس بنزيما كبديل على حساب الأخير.

الوضع لم يكن كذلك، حيث ظل هازارد كضيف دائم على عيادة ريال مدريد، ويعاني رودريجو من أجل التطور للوصول إلى التوقعات المطلوبة منه.

وأما يوفيتش المنافس المباشر لبنزيما، فقد عاد إلى حيث ما جاء، وانضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

أرقام مبهرة

الموسم الأول الذي ظهر فيه بنزيما وحده من دون وجود رونالدو، تألق بشكل لافت مع الفريق رغم فشل ريال في الفوز بأي بطولة.

بنزيما أحرز 30 هدفًا في كل البطولات، بمجموع 21 هدفًا في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا ومثلهم بكأس ملك إسبانيا.

وفي الموسم الثاني انخفض المردود قليلًا حيث سجل 27 هدفًا وصنع 11 ونافس بقوة على لقب هداف الدوري الإسباني الذي ذهب إلى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وأما بالنسبة لهذا الموسم، الفرنسي يواصل التألق بـ25 هدفًا في كل البطولات حتى الآن، كما صنع 6 أهداف مع ريال مدريد.

البعض كان يرى أن بنزيما وظيفته فقط فتح المساحات ومساعدة زملائه، وهو ما يفعله ويتقنه بالمناسبة، ولكنه أثبت أيضًا كم هو لاعب حاسم يجيد التسجيل بصورة مستمرة.

رجل المواعيد الكبرى

بنزيما يعتبر من أكثر اللاعبين الذين عانوا من التشكيك في السنوات الماضية، فبعد رحيل رونالدو وتألقه، قال الكثيرون أن هذا لأنه الحل الوحيد المتاح للمدرب زين الدين زيدان الذي يثق فيه رغم كل الانتقادات التي يتعرض لها.

وهذا ما لا ينطبق أبدًا على بنزيما، لأن الفريق لديه الكثير من الحلول مثل فينيسيوس جونيور وهازارد ورودريجو ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وماريو دياز، ولكن يظل هو الحلقة الأقوى بهجوم الفريق.

الفترة الأخيرة شهدت ظهوره كلاعب حاسم في العديد من المناسبات الهامة قبل الكلاسيكو الأخير، كان أبرزها تسجيله هدف التعادل في أتلتيكو مدريد بالدوري، وهدفيه في شباك إلتشي.

الفرنسي المخضرم نجح كذلك في تسجيل هدفين وصناعة آخر ضد سيلتا فيجو، وأحرز ثنائية في الفوز الحاسم على بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر الماضي، والذي كان من أهم أسباب عبور الفريق إلى دور الـ16.

بنزيما كان اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري الإسباني لموسم 2018/2019 بعد رحيل رونالدو مباشرة، حيث حسم 9 مباريات لريال مدريد، ونفس الأمر في الموسم التالي بحسمه وقتها 8 مباريات.

وأما بالنسبة للموسم الحالي فيأتي في المركز الثاني بعد لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، بحسم 7 مباريات بفارق مباراتين عن نظيره الأوروجوياني.

وعلى صعيد البطولات كان بنزيما من أهم الأسباب في فوز ريال بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وكذلك في الحصول على كأس السوبر المحلي.