بنزيما "الغني" وتجاهل رونالدو لصالح ميسي وتجنب محرز .. مقابلة مثيرة للجدل لجاريث بيل!

إجابات مثيرة للجدل من جاريث بيل.

آثار النجم الويلزي جاريث بيل الكثير من الجدل عندما تمت استضافته على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر في مقابلة صحفية.

وعندما سأله المقدم هل يحب الاستيقاظ للذهاب إلى تدريب كرة قدم أم إلى ملعب جولف كانت إجابته صارمة: "ملعب جولف بكل تأكيد".

وبالمقارنة بين هالاند ومبابي اختار النجم الفرنسي وقال: "هالاند لاعب عظيم وهداف رائع لكن مبابي لاعب أشمل ويستطيع أن يحمل فريقًا بأكمله".

كما تم سؤاله عن مقارنة بسيطة بين رياض محرز وكيفين دي بروينه، حيث طالبه المقدم بالاختيار بين تمريرات البلجيكي وتحكم الجزائري في الكرة، فاختار دي بروينه.

وعند سؤاله عن الاختيار بين قدم ميسي اليسرى أم قدم رونالدو اليسرى قال: "كلاهما ليس سيئًا، لكنني سأختار اليسار لأنها قدمي المفضلة".

كما تم سؤاله عن كريم بنزيما ليصفه بثلاث كلمات فقال: "مرح، ومريح، وغني للغاية الآن"، وأخيرًا عند السؤال عن أفضل لاعب فاز بدوري الأبطال على الإطلاق كانت إجابته قاطعة: "ميسي".