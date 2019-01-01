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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بنزيما لا ينتظر الاستدعاء للمنتخب الفرنسي

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Emmanuel Dunand
الفرنسي تحدث عن أداءه الموسم الحالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن رحيل كريستيانو رونالدو، وموقفه من العودة لارتداء قميص المنتخب الفرنسي.

ويتألق الفرنسي في الأونة بقميص ريال مدريد، ليقوده للعودة بقوة في صراع الدوري الإسباني وخطف مقعد في ربع نهائي دوري الأبطال وكذلك منافسة برشلونة في المربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا.

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بنزيما قال في حديثه لتيلي فوت الفرنسية عن تأثير رحيل رونالدو عليه في ريال مدريد: "كل مباراة هي صراع جديد، تحدي جديد، أنا واثق في مسؤولياتي الآن، وأريد تقديم شيء مختلف في كل مباراة".

وعن إمكانية العودة للمنتخب الفرنسي: "منتخب فرنسا شيء آخر، أؤدي مبارياتي، ولن أقول إنني أنتظر اختياري، هم أبطال العالم، جيل جديد وشباب جدد، واتمنى لهم حظًا سعيدًا".

وسجل المهاجم الفرنسي البالغ 31 عامًا، 19 هدفًا في جميع المسابقات من أصل 39 مباراة بقميص الملكي.

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بينما يغيب عن الظهور بقميص منتخب بلاده، منذ توديعهم ربع نهائي كأس العالم 2014، على ضوء خلافه مع ماتيو فالبوينا زميله السابق.

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