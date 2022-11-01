بند غريب في عقده مع النصر .. جارسيا يرحل مؤقتًا

رودي جارسيا يترك مهمة قيادة العالمي خلال فترة التوقف لجهاز المعاون

تشهد الفترة المقبلة غياب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، عن إعداد الفريق الحالي، في ظل بند غريب متفق عليه مع إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، قبل بداية الموسم.

المدير الفني الفرنسي تولي المسؤولية الفنية للعالمي، في يونيو الماضي، خلفًا للأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو.

حاليًا دوري روشن السعودي متوقف وحتى منتصف ديسمبر المقبل، في ظل إعداد منتخب السعودية لكأس العالم قطر 2022، واعتبر النصراويون هذه الفترة فرصة لجارسيا للتعرف أكثر على لاعبي العالمي، وتصحيح أوضاع الفريق، في ظل بعض الانتقادات الفنية التي وجهت للفرنسي.

لكن اصطدم النصراويون بإعلان في قناة "tf1" الفرنسية عن الاتفاق مع جارسيا بتحليل بعض مباريات مونديال قطر، الذي سينطلق في 20 من نوفمبر الحالي، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ووفقًا للإعلامي الرياضي محمد الغامدي فإن تحليل الفرنسي لمباريات المونديال يأتي باتفاق مسبق مع إدارة النصر، قبل التوقيع مع المدرب في يونيو الماضي.

وأوضح الغامدي أن الجهاز المعاون لجارسيا سيتولى مسؤولية العالمي خلال فترة غياب جارسيا.

يذكر أن جارسيا قاد النصر في ثماني مباريات بدوري روشن، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في واحدة وخسر لقاءً وحيدًا، ليحصد 19 نقطة، يحتل بهم الوصافة مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة.