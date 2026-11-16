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لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل جواو فيليكس مع النصر، في ظل إشارة النجم البرتغالي إلى عدم استبعاده فكرة العودة إلى أوروبا مستقبلًا، رغم سعادته داخل أرجاء العالمي، وكذلك أنباء جلسته مع شخصية كبيرة لأحد الأندية الجماهيرية لبحث التعاقد معه، وما ذكره شقيقه "هوجو"، بأن فيليكس يملك حلمًا كبيرًا بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

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فيليكس أثبت تأثيره السريع، في أول مواسمه مع النصر، بعد قدومه من تشيلسي، الذي كان حديث العالم، في صيف 2025، حيث لعب دور البطولة في قيادة "فارس نجد" للفوز بلقب دوري روشن السعودي، بعد غياب استمر 7 سنوات، فضلًا عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

رغبة النصر تحسم مصير فيليكس

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رغبة نادي النصر، هي التي ستحسم مصير جواو فيليكس، وفق بند في عقد اللاعب، يحل موعد تنفيذه نهاية مايو المُقبل، والذي ينص على أحقية "الأصفر" في قرار عدم المضي في الاستفادة من خدمات نجمه البرتغالي، مما يترتب عليه عودته إلى تشيلسي، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2031.

ويملك النصر حق تجديد عقد فيليكس لمدة موسمين إضافيين، حتى 2029، مقابل 20 مليون يورو، كبند يتم تفعيله تلقائيًا، في حالة عدم إشعار اللاعب بالرغبة في الاستغناء عنه، حتى نهاية مايو، ما يعني أن رحيل جواو مرتبط بـ"موافقة" الإدارة، وإذا ما انتهت المهلة مع دخول شهر يونيو، يفعل التجديد التلقائي، بموجب الاتفاقية المبرمة خلال استقطابه من تشيلسي.

وفي حالة استمرار جواو فيليكس، سيتم تقسيم قيمة الانتقال إلى تشيلسي، التي تبلغ إجمالًا 50 مليون يورو، وتنخفض إلى 30 مليون إذا قرر النصر "نقض" البند خلال المهلة المحددة، علمًا بأن رغبة النصر واضحة في الإبقاء على النجم البرتغالي لموسمين، مع زيادة راتبه من 10 إلى 12.5 مليون يورو، ومزايا إضافية لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي.

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تحذير قانوني

وكان المستشار القانوني أحمد الشيخي، قد أشار إلى أن جواو فيليكس لا يستطيع رفض التجديد مع النصر في الوقت الحالي، لأن جميع مشترطات تفعيل بند التجديد متوفرة، والتي تتضمن أن يكون لدى اللاعب قبول منفصل عن اتفاقية انتقال من تشيلسي، وأل تقل نسبة الزيادة في راتبه عن 20%، ومراعاة التناسب في مدة العقد الجديدة، فيما طالب الإدارة النصراوية بسرعة تفعيل بند التجديد قبل دخول فيليكس الفترة الحرة، مشيرًا إلى أن المحكمين في محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يتعاطفون مع اللاعب الذي يُحرم من الشهور الستة الأخيرة في عقده.

ونوّه الإعلامي محمد البكيري بأن الإدارة الرياضية في النصر استقرت على تجديد عقد الثنائي جواو فيليكس وإينيجو مارتينيز، في محاولة إيجاد سيولة مالية عبر أي ضمانات متوفرة قبل دخول الفترة الشتوية، ما يدفع الإدارة أيضًا لعدم التجديد للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أو الجناح السنغالي ساديو ماني، في إطار البحث عن تخفيض معدل الرواتب وسط القيود المالية المشددة المفروضة على النادي، رغم سداد 200 مليون ريال من أصل ديون تفوق الـ800 مليون.