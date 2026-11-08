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محمود خالد

بعد أنباء الهلال وبرشلونة: تفاصيل بند تجديد جواو فيليكس مع النصر .. "ليس تلقائيًا و3 شروط لتفعيله"

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تخوف نصراوي من غياب نجم الفريق عن كلاسيكو الأهلي..

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مع اقترابه من دخول الفترة الحرة، لا يزال البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، في انتظار "تفعيل" الإدارة لبند تجديد عقده، قبل انتهائه في يونيو 2027، في ظل الأحاديث ما بين رغبته في العودة لأوروبا، أو ترقب الهلال لموقفه.

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تفعيل بند التجديد لفيليكس

وذكر المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، بأن بند التمديد أحادي وليس تلقائيًا، وبالتالي فإن هذه البنود حساسة للغاية، ويمكن للاعب إبطالها إذا لم تتوفر بها مجموعة من الشروط، وهي على النحو التالي..

* أن يكون لدى اللاعب قبول منفصل عن اتفاقية انتقال من تشيلسي، وهذا الأمر متوفر.

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* ألا تقل نسبة الزيادة في راتبه عن 20%، وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه من المقرر أن يزيد راتب فيليكس فيما بين 10-12 مليون، ما يعني توفر هذا الشرط.

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* مراعاة "التناسب" في مدة العقد الجديدة، ومثال على ذلك، إذا كان اللاعب قد وقع عقدًا لمدة موسم، لا يجوز أن يكون بند التجديد لـ5 مواسم، بل يجب التوازن بين مدة العقد السابق والجديد، وهذا الأمر متوفر أيضًا، هو النصر يملك بندًا يضمن بقاء جواو لموسمين إضافيين.

رسالة تحذير إلى النصر

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ونوّه الشيخي بأن جواو فيليكس لا يستطيع رفض التجديد مع النصر، في الوقت الحالي، لأنه أعطى موافقة مسبقة للتجديد وجميع الشروط متوفرة.

ورغم ذلك، فإن الشيخي وجه تحذيرًا لإدارة النصر، بسرعة تفعيل بند تجديد عقد جواو فيليكس، قبل دخوله الفترة الحرة، مضيفًا "المحكمون في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يتعاطفون مع اللاعب الذي يُحرم من الشهور الستة الأخيرة في عقده".

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وأشار الشيخي إلى أن الشروط القانونية متوفرة، ولكن يفضل للنصر الإسراع من أجل تجديد عقده، لأنه مع دخوله الفترة الحرة، فقد يتمكن من إبطال بند التجديد.

موقف فيليكس

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ويرتبط جواو فيليكس، بعقد مع النصر حتى نهاية الموسم الرياضي، في الوقت الذي لم تحسم الإدارة به، مسألة تجديد عقده، لوجود عوائق مالية، فضلًا عن وضع النادي تحت الرقابة المالية.

فيليكس، المتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، ألمح بأنه يأمل في العودة إلى أوروبا في المستقبل، رغم سعادته بتجربته الحالية مع النصر، الأمر الذي فتح باب الأقاويل، بشأن حلمه في العودة لبرشلونة مجددًا، فضلًا عن تصريح الإعلامي طارق التويجري، الذي أثار جدلًا واسعًا، بأن صاحب الـ26 عامًا، إذا لم يجدد عقده مع النصر، فإن الهلال سيكون أمام فرصة للتعاقد معه، والأهم ألا يرحل عن دوري روشن، الأمر الذي دفع الإعلامي تركي العجمة، لسؤاله بشأن ما إذا كان حديثه بشأن فيليكس والهلال مبنيًا على معلومة مؤكدة، ليرد الآخر بالنفي، وأن حديثه من منطلق الرغبة فقط في عدم رحيل نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق عن المملكة.

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غياب محتمل عن قمة الأهلي

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، إن جواو فيليكس قد يغيب عن مباراة القمة أمام الأهلي، في ظل استدعائه من قِبل المنتخب البرتغالي، للمشاركة في روزنامة الفيفا، خلال شهر نوفمبر، حيث يخوض "البحّارة" مباراة أمام ويلز، ضمن دوري الأمم الأوروبية، في 17 نوفمبر، ما يعني أن فيليكس بحاجة للعودة فورًا إلى السعودية، من أجل اللحاق بكلاسيكو دوري روشن الذي سيقام في 20 نوفمبر.

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هل يعود فيليكس إلى برشلونة؟

وفي سياق متصل، أوضح الصحفي الإسباني جولي كلارامونت، في حوار سابق عبر برنامج "المنتصف"، أن جواو فيليكس يملك ذكريات رائعة مع برشلونة، وبالتأكيد سيرغب في العودة إلى القلعة الكتالونية، على غرار جواو كانسيلو، الذي كان مرتبطًا بعقد مع الهلال، وأصرّ على العودة في الفترة الصيفية.

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ورغم ذلك، فقد أشار كلارامونت إلى أن جواو فيليكس هو مجرد اسم مطروح على طاولة برشلونة، فقط، في إشارة إلى عدم وجود تحرك من الإدارة الكتالونية، في هذا الصدد، مبينًا أن فرص البرتغالي في ارتداء قميص البلوجرانا من جديد، قد تأتي في حالة رحيل البرازيلي رافينيا.

حديث الصحفي الإسباني لم يخرج عن طور الاحتمالات، حيث ذكر بأن فيليكس - بالتأكيد - سيكون مستعدًا للتنازل عن جزء من راتبه مع النصر، من أجل تمثيل برشلونة من جديد، وقد يُعقد اجتماع بين المدير الرياضي ديكو، ووكيله جورج مينديش لمناقشة هذا الملف، ولكن من الصعب للغاية أن يعود جواو في الفترة الحالية، خاصة وأن برشلونة لديه 7 لاعبين في ثلاثة مواقع جديدة، على حد وصفه.

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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