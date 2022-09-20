بند ألغاه ريال مدريد .. إعارات برشلونة ممنوعة من مواجهة "البلوجرانا"

برشلونة قرر وضع "بند الخوف" في عقود إعارات لاعبيه في الموسم الحالي.

لن يتمكن نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي المعاران من برشلونة إلى فالنسيا وأوساسونا على الترتيب من مواجهة النادي الكتالوني في المنافسات المحلية خلال موسم 2022-23.

ومع انتقال نيكو والزلزولي بعيدًا عن برشلونة في الموسم الحالي بحثًا عن دقائق لعب بناء على نصيحة تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا"، فإن الثنائي لن يتمكن من مواجهة برشلونة، بعد أن قرر النادي الكتالوني ما يُعرف باسم "بند الخوف" في عقدي الإعارة.

ما هو بند الخوف؟

"بند الخوف" يعد واحدًا من القوانين المثيرة للجدل، واستخدمه ريال مدريد في السابق، ويمنع اللاعبين المعارين من مواجهة أنديتهم في المسابقات المحلية.

ويُحظر "بند الخوف" المثير للجدل في المسابقات الدولية، لكن في إسبانيا، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة "لا ليجا" يطبقان البند الذي يعد قانونيًا في البلاد.

ما هو وضع نيكو جونزاليس؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة قرر أن يضمن "بند الخوف" في اتفاقية الإعارة، وبذلك لن يتمكن نيكو جونزاليس من خوض مواجهة فالنسيا وبرشلونة على ملعب "ميستايا" في 30 أكتوبر المقبل.

الصحفية أشارت إلى أن البند لن يمنع اللاعب من المشاركة ضد برشلونة في كل البطولات المحلية، الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، ولكن في بطولتين فقط.

وبالطبع يمكن أن يعتمد فالنسيا على اللاعب إذا دفع مبلغًا من المال يتم الاتفاق عليه مع برشلونة.

ما هو موقف الزلزولي؟

مع تواجد عبد الصمد الزلزولي مع أوساسونا على سبيل الإعارة، فلن يتمكن اللاعب من المشاركة مع فريقه أمام برشلونة في التاسع من نوفمبر المقبل.

ما هو موقف ريال مدريد من بند الخوف؟

قرر ريال مدريد إلغاء بند الخوف من عقود إعارات لاعبيه بداية من موسم 2019-2020.

وفي ذلك الموسم، كان العديد من لاعبي ريال مدريد معارين في أندية الدوري الإسباني، مثل مارتين أوديجارد، وبورخا مايورال، وتاكيفوسا كوبو، وأندري لونين.

وتمكن جميع لاعبي ريال مدريد المعارين منذ ذلك الوقت من مواجهة النادي الملكي في البطولات المحلية المختلفة.