بندر الأحبابي: يجب أن نتكاتف لعودة العين إلى منصات التتويج

لاعب العين يتحدث عن أزمة فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بندر الأحبابي، لاعب فريق نادي العين، على أن الإصابات التي تعرض لها لاعبي فريقه، تسببت في تذبذب نتائج الفريق الفترة الماضية.

الأحبابي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "ظروف العين صعبة ونحاول التكاتف وتحمل الانتقادات والضغط، لأننا نلعب في فريق كبير".

لاعب العين تابع: "سنعود مرة أخرى للمنافسة على البطولات، ونحن نمر في مرحلة صعبة، وسنحاول العودة في أسرع وقت".

"أي فريق يمر بظروف صعبة.. والانتقادات الموجهة دليل على أن #العين فريق كبير"

بندر الأحبابي لاعب فريق العين: متعودون على البطولات وسنعود إليها#أبوظبي_الرياضية 2#العين_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/DdpBFvUxMC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 1, 2019

بندر الأحبابي أردف: "يجب علينا كلاعبين التكاتف والخروج بشكل إيجابي، وأن نرتب أوراقنا للموسم المقبل".

الظهير الأيمن للعين اختتم حديثه قائلًا: "الإصابات تسببت في اهتزاز نتائج الفريق، وسنتكاتف الفترة المقبلة، لنصل إلى ما نريده".

اتحاد كلباء تعادل إيجابيًا مع العين بهدفين لمثلهما، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.