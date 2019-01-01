بندر الأحبابي: شعار العين أكبر حافز لنا أمام الهلال

الزعيم الإماراتي ضيفًا على نظيره السعودي من أجل حفظ ماء الوجه بعد النتائج السلبية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد بندر الأحبابي؛ لاعب العين الإماراتي، أن فريقه في حاجة لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها، لمصالحة جماهيره، مشددًا على أن البداية من مواجهة الهلال السعودي.

الزعيم يحل ضيفًا غدًا الإثنين، على الفريق السعودي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الهلال بهدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد.

رسالة من جاريدو لجمهور العين - تراجع عن إيقاف الثنائي وخطة إنهاء الموسم

الأحبابي قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "جاهزون للقاء، ولدينا رغبة قوية من أجل العودة إلى الإمارات بنتيجة إيجابية، لأننا لسنا راضيين عما نحققه في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "سندخل المباراة بدافع الدفاع عن شعار العين، علينا تقديم الأداء الذي يليق بمكانة الزعيم، وهذا أكبر حافز لنا، رغم انخفاض فرصنا في التأهل للدور المقبل، لكننا نسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق النتيجة التي تحقق طموحهم".

اللاعب اختتم: "لسنا راضيين عن انخفاض مؤشر الأداء وتراجع نتائج الفريق بالتأكيد، والواقع يؤكد أن العين يمر بمرحلة صعبة لذلك نحن مطالبون بالعمل على تحسين المستوى لتحقيق أفضل النتائج بداية من مواجهة الغد أمام الهلال وحتى نهاية الموسم الحالي ونعد جمهور العين الوفي بالعودة القوية للزعيم واعتلاء منصات التتويج في الموسم القادم".

يذكر أن العين يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتاج الهلال لنقطة وحيدة من لقاء الغد ليتأهل، حيث يتصدر برصيد تسع نقاط.