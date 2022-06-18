بناءً على طلب دياز .. الهلال يُجدد عقد مدافعه

الهلال مقبل على أهم مباراتين في موسمه المحلي

لا صوت يعلو في الهلال على صوت المباراتين القادمتين أمام الفتح والفيصلي في الدوري السعودي، ولذا تعمل الإدارة على تهيئة جميع الأجواء المناسبة لضمان حصد الـ6 نقاط والتتويج باللقب بغض النظر عن نتيجة مواجهتي الاتحاد مع الاتفاق والباطن.

وضمن هذا الإطار، لبت الإدارة الزرقاء بقيادة فهد بن نافل طلب المدير الفني رامون دياز وقامت بالتواصل مع المدافع محمد جحفلي والتوصل لاتفاق معه حول تجديد عقده لموسم واحد.

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صاحب الـ31 عامًا لا يُعد من اللاعبين الأساسيين في الهلال، حيث لم يلعب هذا الموسم سوى 6 مباريات أساسيًا في الدوري السعودي بجانب 9 من دكة البدلاء، ولذا كان مستبعدًا تجديد عقده الذي سينتهي بعد أيام قليلة.

صحيفة الرياض أشارت إلى أن دياز طلب تجديد عقد اللاعب حتى لا يخسره في المباراتين الأخيرتين أمام الفتح والفيصلي، خاصة أن الغموض يُحيط بموقف المدافع الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، من خوض المباراة الأولى حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه للإصابة.

الصحيفة أوضحت أن تجديد العقد سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة، وإلا لن يكون اللاعب متاحًا لمواجهة الخميس القادم أمام الفتح.

يُشار إلى أن الدوري السعودي كان من المفترض أن ينتهي في الـ29 من مايو الماضي، لكن إيقاف الجولة الـ27 لـ3 أيام حداد على وفاة رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، أدى لتمديد الموسم حتى الـ23 من يونيو الجاري.

موعد الجولة الأخيرة من الدوري غُير مجددًا بعد وصول المنتخب الأولمبي السعودي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا حيث سيواجه أزوباكستان يوم غدٍ، إذ تغير موعد الجولة قبل الأخيرة ليُصبح في الـ23 من يونيو فيما الجولة الختامية ستكون في الـ27 من نفس الشهر.