بناء المستقبل ومقصلة النجوم .. ماذا سيحدث في النصر بعد الصفقات المحلية؟

عنصر الشباب يسيطر على ميركاتو النصر في الصيف الجاري

ميركاتو ناري يقوم به نادي النصر بقيادة صفوان السويكت رئيس النادي، صفقات محلية من العيار الثقيل بجانب تدعيمات أجنبية مميزة، يحتاجها الفريق من أجل استعادة لقب الدوري الذي حققه الهلال في الموسم المنقضي، بعد أن فشل العالمي في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وصول النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام برسيوليس، نقطة هامة وفارقة في مسيرة النصر بالموسم المقبل، حيث تأهله وتتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه قد يدفعه إلى تقديم موسمًا رائعًا، بيتي مارتينيز وكيم جين سو تدعيمات أجنبية قوية ولكن دعونا نتحدث عن الصفقات المحلية التي أبهر بها صفوان السويكت الجميع مؤخرًا.

بناء المستقبل

8 صفقات محلية يجد فيها السويكت استفادة كبيرة بعد اقتناع من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، من أجل بناء فريق قوي ينافس على البطولات باستمرار، فالفريق الذي يمتلك مقعد بدلاء قوي، يستطيع أن ينافس ويكون ذو نفس طويل في القتال على الألقاب.

المزيد من الفرق

ضم النصر عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم وأمين بخاري وعلي لجامي وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي وعبدالله الشنقيطي وسلطان العنزي، صفقات مميزة خاصًة الثنائي عسيري والصليهم لما يمتلكونه من خبرات كبيرة.

إذا نظرنا إلى معدل السن في صفقات النصر المحلية نجد متوسطه 22 عامًا، حيث ضم 3 لاعبين يبلغ أعمارهم 23 عامًا ولاعبين يبلغان 26 عامًا ولاعبين يبلغان 19 عامًا ولاعب واحد عمره 24 عامًا.

نرى أن السويكت وضع خطة من أجل بناء مستقبل النصر، حيث أكد بعد التعاقد مع العنزي: "مستقبلنا مشرق"، وهو ما يدل على سياسته في ميركاتو الصيف الجاري.

ولكن ماذا عن الراحلين ..

مقصلة النجوم

نجد أن يجب على النصر غربلة الفريق بشكل كبير من أجل الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين لن تدخل خطط فيتوريا في الموسم الجديد، على الرغم من أهمية بعضهم في نظر الجماهير إلا أنها لم تقنع فيتوريا.

على سبيل المثال تأكد إبلاغ إدارة نادي النصر رحيل نجمي الفريق يحيى الشهري وعمر هوساوي لاعبا المنتخب السعودي في صدمة كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية رحيل كلًا من أحمد موسى ونور الدين أمرابط ويدل على هذا هو ضم مارتينيز أحدث أجانب الفريق في قائمة العالمي الآسيوية بجانب حمدالله ومايكون وجونز.

ولدينا نجم آخر حسم موقفه بالرحيل وأعلن عن ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو جوليانو دي باولا ولم يكشف عن الأسباب حتى الآن، ولكن من المؤكد أن هناك راحلين جدد بكل تأكيد من أجل استيفاء قائمة الفريق بالعدد المحدد له قبل انطلاق الموسم الجديد بجانب التركيز في الاختيارات من أجل استعادة بريق الفريق بالموسم المقبل.

شكل النصر في الموسم الجديد

في الموسم الجديد سيعتمد بالطبع فيتوريا على الأجانب بشكل كبير في التشكيل الأساسي، ولكن الصفقات المحلية لابد أن يكون لها دور في الموسم المقبل، حيث عبدالفتاح عسيري والصليهم في مشاركتهما بأبطال آسيا مؤخرًا، قدما مستويات أكثر من رائعة وأقنعت البرتغالي بشكل أكبر.

أما عن اللاعبين الشباب، فسيكون أفضل بناء للنصر في السنوات المقبلة بكل تأكيد، فتدعيم الفريق في بعض المباريات باللاعبين الشباب من أجل كسب خبرات من الأساسيين سيجعل النصر فريقًا متكاملًا لسنوات مقبلة.