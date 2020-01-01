بمقابل مادي محدود .. شركة صينية تفوز بحقوق بث الدوري الإنجليزي

العقد الجديد أجل بكثير مما قدمته الشركة السابقة

أعلنت شركة Tencent" الصينية، اليوم، الخميس، عن فوزها بحقوق البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021.

البريميرليج الذي عاد مرة أخرى مطلع هذا الأسبوع، قام بفسخ تعاقده مع محطة "PPTV" الصينية في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بعد نزاع حول سداد بعض الأموال.

وبعد أيام قليلة من هذه الخطوة، أعلنت البطولة التعاقد مع شركة جديدة لبث المباريات في الصين، مقابل الحصول على 10 مليون دولار فقط.

المزيد من الفرق

ويأتي ذلك بعدما بلغ تعاقد الشركة السابقة 615.91 مليون يورو مقابل إذاعة البطولة في الصين لمدة 3 سنوات.

وجاء السبب الرئيسي لفسخ تعاقد البريميرليج مع "PPTV" هو عدم تمكن الشركة من سداد الدفعة الأولى، بسبب تأثر المنافسات بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تذيع "Tencent" جميع مباريات الموسم الحالي، والتي يبلغ عددها 372 مواجهة بداية من السبت القادم.

صلاح يتفوق على أفضل مواسم رونالدو في مانشستر يونايتد

واقعة لم تحدث منذ 40 سنة تؤكد اقتراب رحيل بارتوميو عن برشلونة

وسيتم إذاعة أكثر من نصف هذه المباريات لسكان الصين بالمجان، بينما يتم دفع بعض الأموال لمشاهدة المباريات الأخرى.

يذكر أن الدوري الإنجليزي يعتبر هو البطولة الأجنبية الأكثر مشاهدة في الصين، والتي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.