بمشاركته أمام فيرونا.. بوفون يعادل رقم مالديني

بوفون يصل إلى 902 مباراة بقميص الأندية التي لعب لها معادلًا رقم أسطورة ميلان باولو مالديني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عادل أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية جيانلويجي بوفون رقم أسطورة نادي ميلان باولو مالديني في المباريات التي خاضها بقميص الأندية التي لعب لها.

وشارك بوفون لأول مرة في مباراة رسمية مع يوفنتوس خلال هذا الموسم في مباراة هيلاس فيرونا، وذلك بعد عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق بعد العام الذي قضاه في باريس سان جيرمان.

وبهذه المباراة، وصل بوفون إلى 902 مباراة بقميص الأندية الثلاثة التي لعب لها وهي بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، معادلًا رقم باولو مالديني الذي خاص نفس العدد من المباريات بقميص ميلان فقط.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

ولعب بوفون 220 مباراة مع بارما، 25 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، و657 مباراة مع الفريق الذي قضى فيه أغلب مسيرته يوفنتوس.

ونجح بوفو نفي تقديم مباراة كبيرة حيث تصدى لعدد من الكرات الخطيرة، قبل أن يفوز يوفنتوس بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد ليستعيد انتصاراته بعد تعادلين متتاليين أمام فيورنتينا وأتلتيكو مدريد.

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يذكر أن آخر مباراة خاضها جيانلويجي بوفون مع يوفنتوس قبل رحيله عن الفريق إلى باريس سان جيرمان كانت أيضًا ضد هيلاس فيرونا وفي تورينو، وذلك في الثامن عشر من مايو من العام الماضي.