بمشاركة يامال ونيمار.. دربحة يستهل كأس العالم لدوري الملوك بمواجهة حامل اللقب

تنطلق في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس، منافسات كأس العالم لدوري الملوك، بمشاركة أفضل 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، في نسخة تجمع نخبة أبطال الدوريات العالمية، وتشهد أيضاً مشاركة فرق يترأسها عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم بطل كأس العالم مع إسبانيا لامين يامال، والنجم البرازيلي نيمار.

ويمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البطولة، فريقا دربحة، بطل دوري الملوك في المنطقة، وفواز، اللذان يدخلان المنافسات بطموح تحقيق حضور عربي مميز في أكبر بطولة على مستوى منظومة دوري الملوك.

كما تشهد البطولة، مشاركة صانع المحتوى السعودي مساعد الفوزان في منصب الرئيس المشارك لفريق فواز، في خطوة تعكس الحضور المتنامي لصناع المحتوى العرب في البطولة العالمية.

ويستهل فريق دربحة مشواره يوم 26 يوليو، بمواجهة قوية أمام فريق لوس ترونكوس الإسباني، حامل لقب كأس العالم الموسم الماضي، في واحدة من أبرز مباريات الدور الافتتاحي، فيما يبدأ فريق فواز مشاركته يوم 27 يوليو أمام أتلتيكو بارثيروس، الفريق الذي يترأسه النجم الكولومبي جيمس رودريغيز.

وقال دربحة إن العودة إلى أجواء دوري الملوك من خلال المشاركة في كأس العالم، تمثل حافزاً كبيراً للفريق، مؤكداً أن الهدف يتجاوز مجرد المشاركة.

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وأضاف "نشعر بحماس كبير للعودة إلى المنافسات، وميلانو تمثل محطة مهمة بالنسبة لنا. نطمح إلى تمثيل السعودية بأفضل صورة، ونؤمن بأننا قادرون على المنافسة على اللقب. لدينا فريق مميز، ونسعى لتقديم كرة تليق بجمهورنا".

وأكد أن الفريق يستلهم روحه القتالية من المنتخب المغربي الذي قدم مستويات لافتة في كأس العالم، وقال "أقرب مثال لنا هو منتخب المغرب، ليس لأننا نقلده، وإنما لأنه يلعب بروح جماعية ولا يستسلم أبداً. قد لا يضعنا البعض بين المرشحين، لكن داخل الملعب كل شيء مختلف، نلعب بقلبنا، ونقاتل على كل كرة، ونؤمن بأننا قادرون على الفوز أمام أي منافس".

من جانبه، أكد فواز أن الفريق يدخل منافسات كأس العالم بطموحات كبيرة بعد تتويجه بلقب دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في مواصلة المشوار الناجح والمنافسة على اللقب العالمي.

وقال "قدمنا مستويات أسعدت جماهيرنا في البطولة الإقليمية، ونتطلع إلى تكرار ذلك في ميلانو. ندخل كأس العالم بالعقلية نفسها التي خضنا بها دوري الملوك في المنطقة، وهي السعي للفوز بكل مباراة. نثق بإمكانات فريقنا، ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة".

وأضاف "تمثيل العالم العربي في بطولة بهذا الحجم، مسؤولية نعتز بها، ونتمنى أن تعكس مشاركتنا المستوى الحقيقي لكرة القدم في منطقتنا. رسالتنا هي أن الفرق العربية قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم، وهذه ليست سوى بداية لما يمكن أن نقدمه على الساحة الدولية".

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ويشارك في البطولة أفضل 16 فريقاً تأهلوا من بطولات دوري الملوك حول العالم خلال موسم 2025-2026، حيث تقام المنافسات بنظام يمنح كل فريق فرصة خوض مباراتين على الأقل في المرحلة الأولى، على أن تتأهل الفرق التي تحقق انتصارين إلى الأدوار الإقصائية، فيما تودع الفرق التي تتلقى خسارتين البطولة.

ويعد دوري الملوك بطولة عالمية مبتكرة أسسها نجم كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وتمزج بين كرة القدم والترفيه الرقمي من خلال قواعد لعب مبتكرة، وتضم فرقاً يترأسها نخبة من نجوم كرة القدم وصناع المحتوى والمؤثرين، واستطاعت منذ انطلاقها استقطاب ملايين المتابعين، لتصبح واحدة من أسرع مسابقات كرة القدم نمواً على مستوى العالم.