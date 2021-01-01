بمشاركة مصطفى محمد .. جلطة سراي يخسر بثلاثية من هاتاي بالدوري التركي

جلطة سراي يخسر بثلاثة أهداف دون رد بالدوري التركي

تلقى فريق نادي جلطة سراي خسارة ثقيلة على يد مضيفه هاتاي سبور بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد أساسيًا، حيث تم تغييره مع بداية الشوط الثاني، وشارك بدلًا منه المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

وتلقى جلطة سراي أول أهداف فريق هاتاي سبور بالدقيقة 21 من زمن المباراة، عن طريق مامي ضيوف، بصناعة من زمنيله باباجيدي أكينتولا.

وأضاف روبين ريبيرو الهدف الثاني لفريق هاتاي بالدقيقة 29 بصناعة من أمادو تراوري، قبل أن يضيف مامي ضيوف الهدف الثالث بالدقيقة 72 من زمن المباراة.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء لفريق جلطة سراي بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد عرقلة هنري أونيكورو داخل منطقة الجزاء، لتبقى النتيجة تقدم فريق هاتاي بهدفين دون مقابل.

وبهذا الانتصار تجمد رصيد جلطة سراي عند النقطة 61 في المركز الثاني بترتيب فرق الدوري التركي، خلف بشكتاش المتصدر بـ64 نقطة ويتبقى له مباراتين.

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هاتاي سبور رفع رصيده إلى النقطة 49 في المركز السادس، بترتيب فرق الدوري التركي.