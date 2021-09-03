بمبلغ ضخم .. النصر يقترب من تعزيز مداخيله المالية

كم سيدخل لنادي النصر من تلك الإعلانات؟

اقتربت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من تعزيز مداخيله المالية خلال الفترة الحالية، وذلك بالتعاقد مع العديد من الشركات الاستثمارية، لتوفير مصادر للدخل والإيرادات المالية.

النصر يسعى لتوفير أكبر عائد مادي خلال الفترة المقبلة، من أجل الوفاء بالالتزامات المالية، بدفع رواتب اللاعبين، وأيضًا العديد من الأمور المالية المهمة.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع 3 شركات ستكون متواجدة على قميص الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم وضع إعلانات تلك الشركات بداية من الجولة الرابعة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستصل قيمة تلك الإعلانات إلى 90 مليون ريال سنويًا.

وقررت إدارة النصر تعيين محمد آل عبد العزيز مديرًا للتسويق في النادي، وذلك ضمن إطار سعي الإدارة للاهتمام بالجانب التسويقي خلال المرحلة المقبلة.

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وكان نادي النصر قد وقع شراكة مع إحدى الشركات المختصة للرياضات الإلكترونية، من أجل تمثيله في مجموعة منافسات الرياضات الإلكترونية القادمة.

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معتز المزرع، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق بنادي النصر، أكد على أن هذه الاتفاق سيكون له عوائد مالية مجزية، من خلال الدعم المتوقع من جانب وزارة الرياضة في حال تحقيق البطولات.

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