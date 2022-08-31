بمباركة سعودية .. الأهلي يقترب من ضم مصطفى فتحي

هل ينجح الأهلي في ضم لاعب الزمالك السابق؟

يبدو أن النادي الأهلي المصري اقترب من ضم مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هي آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم فتحي؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن إدارة نادي التعاون أبدت مرونة في عملية التفاوض مع الأهلي المصري، من أجل ضم مصطفى فتحي.

Shahid

وأضافت الصحيفة أن فتحي سينتقل إلى الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد طلب من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

جاء ذلك بعدما قامت إدارة الأهلي بتكثيف المفاوضات مع نادي التعاون، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، يقضي بانتقال اللاعب وارتداء القميص الأحمر.

لماذا يريد التعاون التخلص من مصطفى فتحي؟

مصطفى فتحي سافر إلى مصر مع نهاية الموسم الماضي 2021-2022، لقضاء عطلته رفقة عائلته، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبعد انتهاء العطلة، حاول مصطفى فتحي السفر إلى هولندا للانضمام لمعسكر التعاون استعدادًا للموسم الجديد، ولكن لم يتمكن من السفر بسبب الخدمة العسكرية.

وأصبح من الصعب أن يسافر مصطفى فتحي خارج مصر خلال الفترة القادمة، ليحاول الأهلي المصري ضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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