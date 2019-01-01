بليند: وضع مانشستر يونايتد يجعلني حزينًا

دالي بليند نجم فريق مانشستر يونايتد السابق وأياكس الحالي يؤكد أن وضع الفريق هذه الفترة يجعله حزينًا ويتحدث عن مباراة تشيلسي.

أعرب النجم الهولندي دالي بليند مدافع مانشستر يونايتد السابق وأياكس الحالي عن انزعاجه من وضع الشياطين الحمر الحالي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بليند وأكد خلالها أن الفريق يمر بفترة صعبة وأن مشاهدة مانشستر يونايتد في تلك الحالة تجعله حزينًا.

وقال بليند: "أنا غير سعيد بما أشاهده في مانشستر يونايتد بالوقت الحالي، أداء الفريق بهذه الطريقة يجعلني حزينًا فأنا لا أزال مشجعًا للفريق".

جيجز: روخو كان غريباً أمام ليفربول ومانشستر يونايتد فقد نقطتين

ويحتل مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز الـ ١٣ بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مرور تسع جولات بعدما جمع ١٠ نقاط.

وأضاف عن مباراة تشيلسي: "الفريق يعمل بشكل جيد في الفترة الأخيرة ولديهم عقلية رائعة بوجود مدير فني يريد دومًا أن يبدأ هجمته من الخلف، ومؤخرًا اعتمدوا على الشباب وهذا أمر رائع".

جدير بالذكر أن أياكس سيستضيف نظيره تشيلسي مساء اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.