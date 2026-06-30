بلمسات "بريداتور وتريوندا".. أديداس تكشف عن التصاميم الأيقونية لجوائز كأس العالم 2026

أزاحت شركة "أديداس"، الستار رسميًا عن الجيل الجديد من الجوائز الفردية المخصصة لأبرز نجوم بطولة كأس العالم 2026™، حيث قدمت العلامة الألمانية رؤية بصرية موحدة تمزج بذكاء بين اللمسات التاريخية الأيقونية لإرثها الرياضي وبين متطلبات العصرية الفنية لتكريم التميز الفردي على أعلى المستويات الكروية.

وقد جاءت جائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح للاعب الأكثر تميزًا وإبداعًا في المونديال، مستلهمة بصورة مباشرة من الخطوط الهندسيّة والديناميكية لـ "تريوندا" (TRIONDA)، وهي الكرة الرسمية المعتمدة التي تُدار بها مباريات هذه النسخة التاريخية من كأس العالم، حيث أُعيد ابتكار هذا النمط الإبداعي بداخل كتلة الكأس الفاخر.

وفي الوقت ذاته، خضعت جائزة الحذاء الذهبي المخصصة لهداف البطولة لعملية إعادة تخيل كاملة تحاكي التصميم الفريد لسلسلة أحذية "بريداتور" (Predator) الأسطورية، التي تعد الأكثر تأثيرًا في ثقافة كرة القدم؛ لتصبح هذه الجائزة التي انطلقت عام 1982 باسم "الحذاء الذهبي" رمزًا متجددًا يجسد معاني التحكم، الدقة، والتميز التهديفي المطلق أمام الشباك.

بينما تمثلت اللمسة الختامية لهذه المجموعة في جائزة القفاز الذهبي التي تُوجّه لأفضل حارس مرمى في المونديال، والتي جاءت كمنحوتة تشكيلية جريئة على شكل كف يد تعبر عن الفن الخالص لحراسة المرمى وتخلد تلك الأجزاء الخاطفة من الثواني التي يصنع فيها حماة العرين الفارق التكتيكي بين القائمين.

وتتحرك هذه الجوائز الثلاث مجتمعة وفق لغة تصميم راقية، متناسقة، وعصرية لا تخطئها العين، إذ تحمل البصمة الفريدة للهوية التاريخية لـ "أديداس"، لتُشكل التكريم الفردي الأسمى الذي يحتفي بالتألق الاستثنائي الذي يُميز كأس العالم 2026™.





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