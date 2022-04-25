بلماضي يهاجم جاساما: لا أقول إننا يجب أن نقتله!

لا يزال الإحباط يسيطر على جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، منذ الفشل في التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2022.

بلماضي وبعد فترة من الشك، قرر رسميًا الاستمرار في قيادة منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة بعد خيبة الأمل في تصفيات كأس العالم.

منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل إلى كأس العالم، بعد تأهل منتخب الكاميرون على حساب "الخضر" بفضل هدف اعتباري، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2، واستفاد منتخب "الأسود غير المروضة" من هدف على ملعب مصطفى تشاكر.

جمال بلماضي ألقى باللوم على الحكم الجامبي بكاري جاساما، مؤكدًا أنه كان السبب في عدم تأهل الجزائر إلى كأس العالم.

وقال بلماضي في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".

وأضاف: "لم أرغب في رؤية الحكم في اليوم التالي، كان يجلس بشكل مريح في صالة المطار ويشرب القهوة ويتناول الحلويات".

وتابع: "صادفته مرة أخرى في تركيا وأخبرته برأيي مباشرة، عندما نذهب إلى إفريقيا لا نحصل على معاملة تفضيلية".

واختتم: "لقد أزال أمل شعب بأكمله وتركنا هكذا، أنا لا أقول إنه يجب أن يُقتل، يجب أن نتركه وشأنه".

اقرأ أيضًا ..

الإصابات وإحباط الخصوم .. موسم برشلونة "من سابع سما إلى سابع أرض"

بوتشيتينو يهاجم جماهير باريس بعد الصافرات ضد ميسي: لا يفهمون عظمته!

الهلال والأهلي والاتحاد .. لماذا تلوموهم على أخطاء الحكام؟