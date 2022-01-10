بلماضي يأسف للاعتداء على الصحفيين الجزائريين، ويُوجه رسالة صارمة لبونجاح

افتتح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر مؤتمره الصحفي الخاص بمواجهة سيراليون في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس أمم إفريقيا بإبداء أسفه لحادثة الاعتداء على الصحفيين الجزائريين في مدينة دوالا الكاميرونية مساء أمس.

ووجه المدرب الجزائري رسالة قوية خلال المؤتمر لمهاجم الخُضر "بغداد بونجاح" بعد الانتقادات الكثيرة التي طالته عقب مستواه المتواضع في بطولة كأس العرب.

ما قصة الاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا؟

تعرض 3 صحفيين جزائريين مساء أمس لاعتداء بالأسلحة البيضاء وسرقة لبعض أغراضهم الشخصية في محيط فندق إقامتهم في مدينة دوالا، وذلك خلال تواجدهم في المدينة لتغطية مشاركة المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2021 التي انطلقت يوم أمس في الكاميرون.

وندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالاعتداء على الصحفيين الثلاثة ووصفه بالتصرف الجبان، وأشار إلى أنه تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية للاطمئنان على حالة الصحفيين الثلاثة وضمان عدم تكرار الحادث.

بلماضي بدأ المؤتمر الصحفي ظهر اليوم بالتأكيد على أسفه لتلك الحادثة، وأضاف "عرفنا صباح اليوم بخبر الاعتداء على الصحفيين الجزائريين مساء أمس، كانت مفاجأة سيئة بالنسبة لنا، نتمنى تحقيق العدالة".

ماذا قال بلماضي حول الانتقادات الموجهة لبونجاح؟

المدرب المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 أكد أن هدف المنتخب هو الحفاظ على اللقب، مشددًا على أهمية تحقيق انطلاقة قوية وإيجابية في المباراة الأولى التي ستكون أمام سيراليون.

المدرب سُئل عن وضع مهاجم السد القطري، خاصة في ظل الانتقادات التي تعرض لها بعد كأس العرب، فأجاب موجهًا رسالة صارمة له بضرورة تحمل الضغوطات "الانتقادات أمر طبيعي في عالم كرة القدم".

أضاف "بغداد مثله مثل بقية زملائه في المنتخب، الجميع مطالب بتحمل الضغوطات والانتقادات ومحاولة إيجاد الحلول، تلك ما تتطلبه مهنتهم".

أتم "نحن من جانبنا نقوم بعمل كبير لمساعدة بونجاح على تجاوز الانتقادات السلبية، والأهم أن يعلم أنه وجميع اللاعبين يحظون بثقة الطاقم الفني وجميع زملائهم في المنتخب".

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