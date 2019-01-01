كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

بلماضي: لم أستغرب من الأداء اليوم قمت باختيار الأفضل في الجزائر

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المدير الفني للمنتخب الجزائري يشيد بلاعبي فريقه بعد تصدر المجموعة الثالثة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أنه لم يستغرب من الأداء الذي ظهر به لاعبي الاحتياط في فريقه أمام تنزانيا.

وحقق المنتخب الجزائري فوزاً عريضاً بثلاثة نظيفة، على حساب تنزانيا باللاعبين الاحتياطي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

وقال بلماضي في تصريحات عقبت اللقاء: "هذا ما كنا نهدف إليه، كنا نريد الحصول على العلامة الكاملة، لقد الجميع مستويات رائعة".

وواصل: "لا يمكن أن نطلق على لاعبي دكة الاحتياط، هذا الاسم هم من طينة اللاعبين الكبار".

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وواصل: "لم أستغرب من أداء اللاعبين اليوم، لقد قمت باختيار أفضل اللاعبين في الجزائر، من الرائع أن يكون هناك تنوع في اللاعبين".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري ضمن تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة، متصدراً المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ليضرب موعداً مع الكونغو أو غينيا.

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