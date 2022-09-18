بلماضي ردًا على أبو تريكة: لم تلعب في مستوى محرز!

المدرب الجزائري يرفض تصريحات أبو تريكة عن رياض محرز

رد جمال بلماضي؛ المدير الفني للمنتخب الجزائري، على تصريحات محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو الفريق التحليلي في قناة "بي إن سبورتس" القطرية، بشأن رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

ماذا قال أبو تريكة لرياض محرز؟

عقب مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي أمس السبت، وجه أبو تريكة رسالة إلى رياض محرز، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

أبو تريكة قال: "يجب على محرز أن يتخذ قرار مماثل للقرار الذي اتخذه رحيم ستيرلنج الذي رحل إلى تشيلسي، الجزائري كانت هناك أندية تريده مثل آرسنال وتشيلسي ولكنه فضّل البقاء".

نجم الأهلي السابق تابع: "لكي يعود محرز إلى مستواه المعهود، عليه المشاركة في 6 أو 7 مباريات بشكل أساسي، وهذا ما لا يحصل عليه الآن".

واختتم النجم المصري تصريحاته مشيرًا إلى أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يُجامل بعض اللاعبين على حساب محرز، مثل جاك جريليش الذي كان مستواه سيئًا في المباراة الماضية بدوري أبطال أوروبا، وبالرغم من ذلك شارك أمام وولفرهامبتون بشكل أساسي لكي يستعيد مستواه، هذا لأنه إنجليزي!

كيف رد جمال بلماضي على تصريحات أبو تريكة؟

بلماضي رد على تصريحات أبو تريكة بطريقة جيدة، ولكنه عبر عن رفضه لما قاله النجم المصري عن مستقبل رياض محرز.

مدرب الجزائر قال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد بسيدي موسى: "أحترم أبو تريكة كثيرًا، لعب عدة سنوات مع فريقه المصري وسجل عدد كبير من الأهداف رفقة منتخب بلاده".

جمال واصل: "أبو تريكة قدم الكثير، ولكنه لم يلعب في المستوى العالي مثل محرز، والأخير يواجه منافسة في فريق كبير جدًا وهذا أمر عادي".

واختتم جمال بلماضي تصريحاته قائلًا: "لا يستطيع أحد أن يفكر مكان رياض محرز، فهو مكسب لنا وهذا هو الأمر الجيد، ويعطينا الإضافة في كل مرة يأتي لنا للمنتخب الجزائري".