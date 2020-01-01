بلماضي: تنظيم أمم إفريقيا 2019 كان رائعًا ودخلنا التاريخ

بلماضي يحتفل بأول ذكرى لتتويج الخضر بكأس أمم إلإريقيا.

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي توج بها محاربي الصحراء في مصر، كان رائعًا، وأن فريقه لم يذهب إلى البطولة كمنتخب صغير.

ويحتفل المنتخب الجزائري بالذكرى الأولى لتتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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بلماضي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري: "هدفي كان أول من يفوز بالكأس الإفريقية ويعود به إلى أرض الوطن، وهذا الشعور كان رائعًا، حدث الأمر ودخلنا التاريخ بالفعل، وهذا ما سيبقى بداخلي حتى رحيلي عن هذه الدنيا".

مدرب الجزائر تابع: "لم نذهب إلى بطولة كأس أمم إفريقيا كمنتخب صغير خرج من الدور الأول في نسخة 2017، بل كفريق طموح وشجاع، وهذا هو السبب الرئيسي في تتويجنا بالبطولة".

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وعن التنظيم قال بلماضي: "تنظيم البطولة كان رائعًا، ولم ينقصنا شيئًا، حتى الاتحاد الجزائري نجح في تهيئة كل ظروف النجاح".

واختتم جمال بلماضي تصريحات موجهًا رسالة إلى لاعبي المنتخب الجزائري، حيث قال: "علاقتي باللاعبين هي الأهم في هذه المهنة، بكل بساطة أنا أحبهم".

وحقق المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققها أول مرة عام 1990، بالبطولة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.