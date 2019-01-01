بلماضي: الجزائر لا تمتلك صفات المرشح للفوز باللقب، لكننا سنقاتل عليه

المؤتمر الصحفي لمدرب الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن فريقه لا يمتلك المواصفات اللازم للفريق المرشح للفوز بكأس أفريقيا، إلا أنه شدد في نفس الوقت على قتالهم للعودة باللقب القاري.

وسيفتتح الخُضر مشوارهم في البطولة بمواجهة كينيا يوم الأحد، فيما تضم المجموعة الثالثة بجانبهم كلًا من السنغال وتنزانيا.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "المنتخب المرشح للفوز باللقب يجب أن يكون فاز باللقب خارج دياره، وشارك في المونديال الأخير، وتُوج بالنسخة الأخيرة من البطولة، وكل تلك المواصفات لا تنطبق أبدًا على الجزائر".

استدرك المدرب الجزائري قائلًا "لكن هذا لا يعني أننا غير عازمين على التألق في البطولة".

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أضاف "عملنا بجهد وقوة، نريد الذهاب بعيدًا في البطولة، ولم لا الفوز باللقب، لكن العديد من المنتخبات لديهم نفس تلك الرغبة".

وعن مواجهة كينيا، قال بلماضي "نحن حذرون للغاية، كرة القدم في أفريقيا تطورت كثيرًا، درسنا كينيا جيدًا وعرفنا نقاط قوتهم وضعفهم، نريد الفوز لكن المباراة".

"أؤكد أننا سنلعب البطولة مباراة بمباراة، لا نعاني من أي ضغوطات، لأننا لسنا مرشحون للفوز باللقب".

وأخيرًا رد بلماضي على أليو سيسيه المدير الفني للسنغال الذي رشح الجزائر للمنافسة بقوة على اللقب، قائلًا "أقول لصديقي سيسيه، أنت تمتلك فريق رائع، حتى البدلاء لديك مستواهم ممتاز، مما يعني أن السنغال هي المرشح للقب وليس نحن".

يُذكر أن أليو سيسيه كان قد قال أن الجزائر ورغم عدم حديث الكثير عن هذا تبقى من المنتخبات المرشحة للقب، خاصة أنها تمتلك لاعبًا تُوج بالكرة الذهبية في أفريقيا.