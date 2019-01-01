بلماضي يتعجب من أسلوب التدريب البدائي في أحد كبار أندية أوروبا

من اللاعب والنادي المقصود؟

تويتر هيثم محمد

تعجب جمال بلماضي، مدرب الجزائر، من أسلوب التدريب المتبع من قبل أحد كبرى الأندية الأوروبية التي يتواجد بها لاعب جزائري.

ويتواجد عدد من نجوم بطل أفريقيا في صفوف الأندية الأوروبية الكبرى مثل إسماعيل بن ناصر مع ميلان وفوزي غلام في نابولي، ورياض محرز بمانشستر سيتي.

وقال بلماضي في حديث مع الإعلام: "لن أقول الأسم، ولكن تحدثت مع لاعب في صفوف المنتخب، لاعب مهم، ووصف لي كيفية العمل بالنادي الخاص به".

وأضاف: "نادي كبير، أصابني الصدمة، هذه طريقة عمل بدائية وغير محترفة على الإطلاق".

التصريحات جذبت انتباه الصحافة الإيطالية، والتي أشارت أن ربما بلماضي يلمح نحو ميلان الإيطالي في ظل وجود بن ناصر، وحالة التخبط التي يعيشها الروسونيري.

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وتلعب الجزائر ودياً أمام الكونغو الديموقراطية مساء الخميس ضمن استعدادات الفريق لتصفيات أمم أفريقيا الشهر المقبل.