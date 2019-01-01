بلغاريا تلقي القبض على مشجعين بتهمة العنصرية والمدرب يعتذر

وقائع مشينة شهدتها مباراة بلغاريا وإنجلترا

هيثم محمد تويتر

قامت بلغاريا بإلقاء القبض على عدد من مشجعين بتهمة العنصرية في مباراة إنجلترا بتصفيات أمم أوروبا، وقدم المدرب كراسامير بالاكوف اعتذاره عما حدث.

وفازت إنجلترا على بلغاريا بسداسية نظيفة، ولكن المباراة شهدت توقفها في مناسبتين بسبب الهتافات والإشارات العنصرية من أصحاب الأرض.

وأعلنت بلغاريا القبض على أربعة أشخاص بتهمة العنصرية، وأكدت أن العمل جاري للتعرف على أشخاص آخرين شاركوا في الواقعة.

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وكشفت "سكاي" أن أمن الملعب خلع ملابسه الرسمية في الشوط الثاني من المباراة وجلس مع الجمهور، وذكرت أن ربما يكونوا شاركو في الأفعال العنصرية.

وأوضحت الشبكة أنها حاولت التواصل مع مسؤولين بلغار للتعليق على الواقعة، ولكن لم تتلق حتى الآن رد رسمي.

وفي سياق متصل، عبر كراسامير بالاكوف، مدرب المنتخب، عن أسفه عن الأحداث رغم سابق تصريحاته بأنه لم يسمع أي هتافات عنصرية أثناء المباراة.

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وقال بالاكوف للإعلام: "أدين بشدة أي تصرفات تتنافى مع العلاقات الإنسانية المعاصرة، كمدرب للمنتخب الوطني أعتذر للمنتخب الإنجليزي".

وقدم رئيس الاتحاد البلغاري استقالته في وقت سابق بناء على طلب من رئيس الوزراء، كما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في الأحداث.