بلعمري يغادر السعودية متجهًا إلى ألمانيا

بلعمري من أفضل المدافعين في الدوري السعودي للمحترفين

غادر الجزائري جمال بلعمري مدافع فريق الشباب، المملكة العربية السعودية، في ظل توقف النشاط الرياضي بالوقت الحالي.

وكان النشاط الرياضي قد توقف خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وانتشاره بشكل سريع في جميع أنحاء العالم.

وأعلن نادي الشباب عن مغادرة اللاعب بعد رفضه السفر عقب توقف النشاط الرياضي حتى تم السماح بعودة الطيران مرة أخرى.

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وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن بلعمري غادر عبر الخطوط الألمانية متجهًا إلى مدينة فرانكفورت الألمانية وسيخضع لعزل منزلي فور وصوله لمدة 14 يومًا.

وتكفل المدافع الجزائري لفريق الشباب، بكافة مصاريف مغادرته إلى ألمانيا، أمس الجمعة حيث كان ينتظر قرار عودة الطيران.

ويعد بلعمري من أفضل المدافعين في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، لما قدمه مع فريق الليوث أو محاربي الصحراء.