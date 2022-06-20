بلعمري يعود للدوري السعودي من بوابة أحد الأندية الصاعدة

النجم الجزائري كان أحد نجوم الشباب

بعد العديد من أيام الانتظار والكثير من التكهنات في صحافة الانتقالات، حدد أخيرًا الجزائري جمال بلعمري ناديه الجديد في الدوري السعودي ووقع معه عقدًا رسميًا كما أفاد الصحفي عناد الرشيد عبر حسابه الرسمي على تويتر.

المدافع الجزائري لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ بعد فسخ عقده مع نادي قطر القطري الذي انضم له عقب تجربة قصيرة مع ليون الفرنسي الذي ارتدى قميصه عقب رحيله عن الشباب صيف 2020.

من هو النادي الجديد الذي انضم له بلعمري

الرشيد أوضح خلال تغريدة على تويتر أن بلعمري كان سينضم للوحدة السعودي، والذي أعلن فجر اليوم تعاقده مع المغربي فيصل فجر، مشيرًا إلى أنه وصل السعودية بالفعل للتوقيع مع النادي المكي لكن خلافًا في المفاوضات أفسد الصفقة.

وأفاد عضو الاتحاد الدولي والسعودي للإعلام الرياضي أن نادي الخليج الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي استغل الموقف وقدم عرضًا سريعًا للاعب حاز على إعجابه وجعله يُوقع العقد فورًا.

وكشف الرشيد أن العرض الجديد تضمن راتبًا قدره 1.1 مليون ريال سعودي سنويًا.

بلعمري خسر قضيته مع الشباب ومُلزم بدفع تعويض

كانت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارها النهائي بشأن قضية الشباب ضد مدافعه السابق بلعمري، حيث ألزمت اللاعب بدفع تعويض مالي للنادي السعودي بسبب انتقاله إلى ليون الفرنسي دون الحصول على وثائق رحيله من الفريق السعودي.

وألزمت لجنة المنازعات صاحب الـ32 عامًا بدفع مبلغًا قدره 905 آلاف يورو لنادي الشباب، خلال مدة لاتتجاوز الـ45 يومًا، وأخطرته اللجنة بضرورة سداد المبلغ وإلا سيُمنع من اللعب لأي فريق لمدة 6 أشهر.

بلعمري قام بفسخ عقده مع نادي الشباب من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، لينتقل إلى ليون في صيف 2020 في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا ..

سايس على رأسهم .. نجوم عرب قد يلعبون في الدوري السعودي الموسم القادم

بعد حسم مصير هالاند .. نيمار ومبابي وصفقات "مملة" أشبه بالمسلسلات التركي!

فرصة ذهبية للأهلي والهلال والنصر .. أيهم سيعيد الصخرة للدوري السعودي؟