خاص | بلعمري يُهنئ البلطان ويؤكد استمراره مع الشباب

مدافع الجزائر يتحدث لجول عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جمال بلعمري مدافع منتخب الجزائر استمراره مع الشباب السعودي للموسم القادم، ليُغلق بذلك الباب تمامًا في وجه اتحاد كلباء المهتم بضمه.

ويتواجد المدافع مع منتخب بلاده في مصر حاليًا، إذ يستعد الخُضر لبدء مشوارهم في كأس أمم أفريقيا أمام كينيا يوم غدٍ الأحد على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وقد أدلى بتصريحات خاصة لجول بارك خلالها للرئيس خالد البلطان فوزه برئاسة الشباب بالتزكية مساء اليوم السبت.

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وقال بلعمري "ألف مبروك للبلطان، أتمنى له التوفيق في مهمته القادمة ويُواصل النجاح مع الفريق".

وعن مستقبله والإشاعات حول انتقاله لدوري الخليج العربي الإماراتي، قال "ان شاء الله باقٍ مع الشباب، ولا يوجد أي نية للرحيل".

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإماراتية كانت قد أكدت توصل بلعمري لاتفاق مع اتحاد كلباء للعب لهم الموسم القادم، وأن النادي أمهله مهلة زمنية محددة ليفسخ عقده مع الليوث في السعودية، إلا أن تصريحات المدافع نفت كل هذا.