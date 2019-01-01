مدرب بلجيكا: في إنجلترا لم يقدروا قيمة لوكاكو

لوكاكو ترك البريميرليج نحو إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض روبرتو مارتينز، مدرب بلجيكا، الانتقادات بحق مهاجمه روميلو لوكاكو، وقال إن الإنجليز لم يقدروا إمكانياته الكبيرة كهداف.

لوكاكو انتقل هذا الصيف من صفوف مانشستر يونايتد نحو إنتر مقابل ما يقارب 65 مليون يورو بعد شد وجذب بين الطرفين.

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وقال مارتينز مع "ديلي ميل": "روميلو لم يتم تقديره كما يستحق في الكرة الإنجليزية، السبب واضح، الجميع يحلل سلبياته".

وأضاف: "الجميع يطلب منه تحسين لمسته الأولى وأن يصبح أقوى في ألعاب الهواء وأنه يحتاج لمساحة أكبر، ولكن يتجاهلون دوره كهداف".

وواصل الإسباني: "انظر لأرقامه، هو من أفضل الهدافين في مثل عمره، كأي لاعب، لو ركزت على سلبياته لن ترى لاعباً جيداً".

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وافتتح لوكاكو موسمه مع إنتر الإثنين الماضي بهز الشباك في الانتصار العريض على ليتشي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الإيطالي.