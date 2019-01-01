بلجيكا تواصل سلسلة الانتصارات على حساب كازاخستان

بلجيكا عبرت رسمياً إلى نهائيات أمم أوروبا

هيثم محمد تويتر

واصل المنتخب البلجيكي سلسلة انتصاراته في المجموعة التاسعة لتصفيات أمم أوروبا، وحقق انتصاراً جديداً على المنتخب الكازاخستاني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء مساء الأحد.

اختار روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، الدفع بالصف الأول لفريقه رغم ضمان التأهل رسمياً للنهائيات، فشارك إدين هازارد، دريس ميرتينز، ويان فيرتونخين والحارس تيبو كورتوا، بينما حصل ميتشي باتشواي على فرصة قيادة الهجوم بعد عودة روميلو لوكاكو إلى ميلانو.

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الضيوف احتاجوا فقط 21 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر باتشواي الذي حول عرضية دينيس برايت إلى شباك أصحاب الأرض، مانحاً التقدم لفريقه.

المنتخب البلجيكي عزز تقدمه عبر الظهير الأيمن توماس مونييه بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء حولها في شباك ديمترو ديبيجودوف بالدقيقة 53.

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الانتصار رفع رصيد بلجيكا إلى النقطة الرابعة والعشرين في صدارة المجموعة التاسعة، بينما توقفت كازاخستان عند النقطة السابعة بالمركز الرابع.