



كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ستنطلق مباراة بلجيكا ضد مصر في 15 يونيو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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بلجيكا ضد مصر: سياق المباراة

تحمل المباراة في سياتل أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات على أرض الوطن، سيسعى مدرب بلجيكا رودي غارسيا إلى إظهار أن نهجه التكتيكي السلس والانتقالي يمكن أن ينجح على أكبر مسرح في كرة القدم مع جيل ديناميكي يضم كيفن دي بروين، جيريمي دوكو، ولويس أوبيندا. ويقف في طريقهم منتخب مصر المنضبط والصلب بقيادة حسام حسن، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية الفراعنة صعبي الاختراق بشكل لا يصدق، معتمدين على أخلاقيات عمل جماعية لا تكل وتهديد الهجمات المرتدة العالمي لمحمد صلاح لمعاقبة الخصوم. وعلى خلفية ملعب سياتل المثير للإعجاب (لومن فيلد)، المشهور بصدى صوته المدوي، وقاعدة جماهيره المحلية المتحمسة، وإطلالاته الرائعة على أفق وسط المدينة، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسة خصمين قويين هما إيران ونيوزيلندا أيضًا في المجموعة السابعة، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. ستنظر بلجيكا إلى هذه المباراة كفرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز إنجازها التاريخي بالمركز الثالث في 2018، وإبراز النضج التكتيكي لتشكيلتها المتطورة بعد الجيل الذهبي. أما مصر، فتصل متحمسة لإثبات أن هذه المجموعة يمكن أن تحطم أخيرًا سقفها الزجاجي التاريخي وتتقدم إلى ما بعد دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها بكأس العالم. ومع سطوع الأضواء في شمال غرب المحيط الهادئ، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الانضباط التكتيكي، وإدارة التشكيلة، والقدرة على التكيف مع لوائح فيفا الصارمة الخاصة بالتبديلات أثناء المباراة دورًا حاسمًا في تحديد من يحقق فوزًا افتتاحيًا ثمينًا.

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الطريق إلى كأس العالم 2026 FIFA

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الانتقال القاري السلس لبلجيكا

حجزت بلجيكا تذكرتها إلى البطولة عبر خوض مشوار تصفيات بالغ الكفاءة دون هزيمة، ما ضمن بسهولة مكانتها في صدارة مجموعتها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبينما كانت حقبة "الجيل الذهبي" الشهير قد وصلت رسميًا إلى نهايتها، دمج الفريق بسلاسة طاقة جديدة متفجرة في هيكلة التشكيلة دون فقدان الزخم التنافسي. وقد فرض الشياطين الحمر سيطرة كاملة على مبارياتهم، مستخدمين نظامًا شديد السلاسة وعالي الضغط ترك المنافسين القاريين يطاردون السراب.

كان المحفز الأساسي لرحلتهم في التصفيات هجومًا انتقاليًا سريعًا بشكل مدمر مقترنًا بخط وسط مستقر يرتكز على الرؤية الخالدة لكيفن دي بروين. في المقدمة، اجتمع التسارع الخام لجيريمي دوكو مع اللمسة النهائية الحاسمة للويس أوبيندا لتمزيق الأشكال الدفاعية بشكل متكرر. ومن خلال حصد النقاط الكاملة باستمرار سواء على أرضهم في بروكسل أو خلال المباريات الخارجية الصعبة عبر أوروبا، حسمت بلجيكا بثقة وبشكل مريح صدارة مجموعتها قبل نهاية المشوار بعدة مباريات، مثبتة أن هويتها التكتيكية الحديثة جاهزة تمامًا للمسرح الكبير.

الحملة الأفريقية المهيمنة لمصر

حجزت مصر عبورها إلى أمريكا الشمالية عبر تنفيذ مسيرة حاسمة لا تلين خلال الماراثون المكثف لمجموعات تصفيات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبالعمل تحت القيادة المتحمسة شديدة التحفيز لحسام حسن، فرض الفراعنة سيطرة خانقة مبكرة على مجموعة التأهل الخاصة بهم ورفضوا التخلي عنها، محولين مبارياتهم على أرضهم إلى حصن وإدارة الأجواء العدائية خارج الديار بنضج هائل.

كان حجر الأساس لنجاح مصر هو توازن مثالي بين تماسك دفاعي صارم ولعبة مرتدات عمودية قاتلة. وبينما كان قلب دفاع صلب يخنق باستمرار منافذ الإبداع لدى الخصوم، كان الفريق يتحول بسرعة مخيفة في الانتقال لإمداد خطه الأمامي النخبوي. حمل محمد صلاح مرة أخرى أحلام أمة على كتفيه، مؤديًا دور المحرك الإبداعي الأساسي والهداف الأول طوال دورة التصفيات. وباقتران هذا التألق الفردي النخبوي مع أخلاقيات فريق منضبطة بشدة، تفوقت مصر بشكل شامل على منافسيها في المجموعة لتحجز رحلة مباشرة إلى البطولة، متحمسة لإظهار للعالم القوة الحقيقية لهذا الجيل.

أخبار فريق بلجيكا ضد مصر

أخبار فريق بلجيكا

وصل الشياطين الحمر إلى مقرهم في البطولة مدعومين بالثقة الهادئة لحملة تصفيات قارية دون هزيمة أشارت بسلاسة إلى فجر حقبة جديدة. أنهى المدرب الرئيسي رودي غارسيا اختيارًا ديناميكيًا للغاية عالي الطاقة من 26 لاعبًا يجسر الفجوة بشكل مثالي بين الخبرة الأسطورية والموهبة الشابة المتفجرة. يظل تنظيم المعسكر موحدًا للغاية، مع أن الأنظمة التكتيكية تبدو كأنها طبيعة ثانية على أرض التدريب. العنوان الحاسم لبلجيكا هو الحالة البدنية المثالية لصانع ألعابهم، بما يضمن أن عمودهم الفقري الهيكلي يعمل بأقصى طاقة مطلقة للمباراة الافتتاحية.

لويس أوبيندا ثابت لقيادة خط المقدمة، مع جناح مانشستر سيتي المتفجر جيريمي دوكو المضمون أن يسبب الفوضى من الجهة اليسرى بتسارعه المباشر المرعب. سيتولى كيفن دي بروين الخالد مكانه المستحق في غرفة محرك خط الوسط المتقدم ليفرض إيقاع المباراة. دفاعيًا، من المتوقع أن يثبت غابرييل ماغالهايس لاعب أرسنال - المؤهل للانضمام إلى القائمة عبر النسب - خط الدفاع الرباعي إلى جانب ووت فايس، بينما يأخذ كوين كاستيلس مكانه بين القائمين كحارس التسديدات الأول بلا منازع.

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أخبار فريق مصر

حط الفراعنة في سياتل مدعومين بالدافع الشرس لمسيرة تصفيات إفريقية حاسمة أعادت ترسيخ هيمنتهم القارية. أنهى المدرب الرئيسي حسام حسن قائمة من 26 لاعبًا منضبطة بصرامة مبنية على نواة هائلة من نجوم أوروبا ذوي الخبرة والعمود الفقري النخبوي لعمالقة القاهرة المحليين. وبينما عمل المعسكر بكثافة لضبط تماسكهم الدفاعي، فإن العنوان الإيجابي الطاغي هو أن تميمة مصر الأيقونية تصل في كامل الجاهزية وخالية من الكدمات التي أعاقت مشاركاته السابقة في البطولة.

محمد صلاح هو يقين مطلق للبدء على الجناح الأيمن، حاملاً العبء الأساسي للتسجيل وصناعة اللعب لبلاده. ومن المرجح أن يرافقه في خط هجومي خطير وعمودي المهاجم مصطفى محمد وعمر مرموش. في وسط الملعب، سيوفر مروان عطية الذي لا يكل الصلابة الدفاعية لارتكاز خط الوسط، بينما يقود أحمد حجازي صاحب الخبرة خطاً خلفياً صلباً مباشرة أمام الحارس المخضرم محمد الشناوي.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

رودي غارسيا (بلجيكا)

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تكتيكي حديث ذو خبرة كبيرة، رودي غارسيا جلب مرونة تكتيكية وعمودية مكثفة إلى منتخب بلجيكا الذي يتنقل في الحياة بعد جيله الذهبي الشهير. بدخوله دائرة الضوء الدولية بسمعة مبنية على دقة تحليلية حادة وألقاب دوري في كرة القدم للأندية النخبوية، أعاد غارسيا تنشيط الشياطين الحمر بالكامل، ونجح في إبعاد الفريق عن أسلوب أبطأ يعتمد على الاستحواذ بكثافة، وطبق مخططاً انتقالياً عالي الأوكتان يناسب تماماً موهبة بلجيكا الشابة السريعة كالبرق.

تكتيكياً، يطبق غارسيا فلسفة سلسة وعدوانية تعطي الأولوية للضغط عالي الشدة والتقدم العمودي الفوري. يفضل نظاماً شديد القابلية للتكيف ينتقل بسلاسة بين 3-4-2-1 و4-2-3-1 ديناميكية، معتمداً على لاعبي وسط مركزيين موهوبين فنياً لإطلاق الهجمات بسرعة لحظة فقدان الاستحواذ. يرفض غارسيا تماماً دورات الاستحواذ السلبية، مطالباً لاعبيه باستغلال المساحات خلف دفاعات الخصوم بتمريرات فورية تكسر الخطوط. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في سياتل هو ضمان بقاء خطه الدفاعي العالي محمياً ضد فرق انتقالية نخبوية تسعى لاستغلال المساحات خلف ظهيريْه المتقدمين.

حسام حسن (مصر)

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شخصية أسطورية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، يجلب حسام حسن شغفاً هائلاً وانضباطاً شرساً ودافعاً نفسياً عميقاً إلى مقعد قيادة المنتخب المصري. لقد عزز التكتيكي الكاريزمي إيماناً جماعياً لا يلين وانسجاماً هيكلياً صارماً عبر تشكيلته، محققاً إشادة واسعة بقدرته على تنظيم وحدة شديدة الالتزام قادرة على إحباط أكثر فرق العالم نخبوية.

يتبنى حسن بالكامل نهجاً دفاعياً براغماتياً يضع السلامة أولاً، وعادة ما يعتمد 4-3-3 مدمجة أو 4-1-4-1 متماسكة بكتلة منخفضة مصممة لخنق كل مساحة التشغيل في الثلثين الأوسط والدفاعي. يعتمد نظامه على انضباط تموضعي مطلق، وتغطية مناطقية صارمة، ومعدل عمل مكثف من لاعبي وسطه لخنق الإبداع المركزي. بمجرد تأمين الاستحواذ، تعتمد هوية حسن التكتيكية على انتقالات فورية وحاسمة، متجاوزة مراحل بناء طويلة لإطلاق جناحيه النخبة المتفجرين فوراً إلى المساحات المفتوحة. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية هو إحباط غرفة محركات بلجيكا الإبداعية، والحفاظ على شكل دفاعي بلا عيوب، واستغلال تهديد الهجمات المرتدة العالمي لمحمد صلاح لتحقيق نتيجة تاريخية.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعباً

قائمة بلجيكا في كأس العالم

حراس المرمى: تيبو كورتوا، سينه لامنس، مايك بيندرز

المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيلي، توماس مونييه، ناثان نغوي، خواكين سيس، آرثر ثيات

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، أمادو أونانا، نيكولا راسكين، يوري تيليمانس، هانس فانكين، أكسل فيتسل

المهاجمون: شارل دي كيتيلاري، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز-باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكيباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس ساليميكرز، لياندرو تروسارد

تشكيلة مصر لكأس العالم

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد علاء

المدافعون: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ

لاعبو الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود حسن "تريزيغيه"، إبراهيم عادل، هيثم حسن

المهاجمون: محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم

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أبرز المواجهات الرئيسية بين بلجيكا ومصر

روميلو لوكاكو ضد محمد عبد المنعم: سيكون هذا تعريفًا لمعركة عمالقة داخل منطقة الجزاء. لوكاكو، هداف بلجيكا القياسي وصاحب البنية الجسدية القوية للغاية الذي يشكل نقطة الارتكاز في هجوم الشياطين الحمر، يزدهر بالقوة الغاشمة، واللعب الارتكازي المتفجر، والحركة الدؤوبة داخل الصندوق. سيكون محمد عبد المنعم في خط النار تمامًا؛ قلب الدفاع المصري الصلب، الذي يشكل الأساس الدفاعي للفراعنة، يجب أن يستخدم سرعته النخبوية في الاستعادة، وتوقيته المتقن، وتدخلاته العدوانية لحرمان لوكاكو من شبر واحد من المساحة ليتجاوز مراقبه ويسدد.

جيريمي دوكو ضد التكتل الدفاعي المنخفض لمصر: يدخل دوكو البطولة بوصفه المحرك الإبداعي بلا منازع لبلجيكا ومخرجًا هجوميًا ديناميكيًا على الطرف. سيبحث عن مواقف 1 ضد 1 معزولة على الأطراف، ساعيًا لاستخدام مراوغته العالمية، وخداعه المتفجر، وتسارعه الحاد لإلزام الأظهرة وفتح دفاع الخصم. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية مصرية عالية التناغم وشديدة التنظيم يقودها محمد هاني ووسط ميدان مُسانِد. هل يمكن لأناقة دوكو الفردية وتسارعه المذهل أن يفتحا تكتلًا أفريقيًا منخفضًا عنيدًا ومتماسكًا يزدهر على إحباط الأجنحة النخبوية؟

كيفن دي بروين ضد مروان عطية: ساحة المعركة التكتيكية المطلقة في قلب الوسط. عطية هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والعقل التكتيكي للفراعنة، مقدمًا قدرة تحمل هائلة، ومؤشرات اعتراض نظيفة، ومقاومة ضغط نخبوية لحماية الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين. سيُكلَّف دي بروين بتنظيم إيقاع الهجوم للشياطين الحمر من دوره المتقدم في الوسط، مستفيدًا من عرضياته المميزة من أنصاف المساحات، وانطلاقاته القوية بالكرة، ورؤيته التي لا تضاهى لسحب عطية من موقعه وإشعال التحولات العمودية لبلجيكا إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والتشكيلات

يقود بلجيكا رودي غارسيا في مشوار كأس العالم هذا. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للشياطين الحمر قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

لم يؤكد مدرب مصر حسام حسن أيضًا تشكيلته الأساسية بعد، مع عدم توفر أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات حاليًا للفراعنة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة في الأيام التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل بلجيكا هذه المباراة وهي في حالة ممتازة، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات وتعادلت في واحدة. كانت آخر مباراة لها فوزًا كبيرًا 5-0 على تونس في 6 يونيو، بعد فوز 2-0 خارج الأرض على كرواتيا في 2 يونيو. في وقت سابق من السلسلة، فازت بلجيكا على الولايات المتحدة 5-2 وليختنشتاين 7-0 في تصفيات كأس العالم، وكان التعادل 1-1 أمام المكسيك هو العثرة الوحيدة. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 15 هدفًا واستقبلت هدفين فقط.

سجل مصر الأخير أكثر تباينًا، مع فوزين وتعادل واحد وهزيمتين في آخر خمس مباريات. كانت أحدث نتيجة لها هزيمة 2-1 أمام البرازيل في 6 يونيو، رغم أنها قبل ذلك فازت على روسيا 1-0 في 28 مايو. أظهر التعادل السلبي مع إسبانيا في مارس أن الفراعنة قادرون على الانضباط الدفاعي، كما أظهر الفوز 4-0 على السعودية في وقت سابق قدراتهم الهجومية. حافظت مصر على شباكها نظيفة مرتين عبر سلسلة المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مباراة بين هذين الطرفين في 18 نوفمبر 2022، مباراة ودية فازت فيها مصر بنتيجة 2-1 على بلجيكا. قبل ذلك، فازت بلجيكا 3-0 في مباراة ودية في يونيو 2018. المباراة الأخرى الوحيدة في السجل المتاح تعود إلى فبراير 2005، عندما هزمت مصر بلجيكا 4-0 في القاهرة. عبر المباريات الثلاث المسجلة، حقق كل طرف فوزًا واحدًا لكل منهما من المواجهتين الأحدث، مع امتلاك بلجيكا النتيجة الأفضل في مواجهة 2018.

الترتيب

في المجموعة السابعة من كأس العالم لكرة القدم 2026، تدخل بلجيكا هذه المباراة في المركز الأول، بينما تحتل مصر المركز الثاني.