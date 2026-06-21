بلجيكا ضد إيران: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة بلجيكا ضد إيران في 21 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش..

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بلجيكا ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في جنوب كاليفورنيا دلالات هائلة إذ يتطلع كلا المنتخبين إلى الانفصال عن عنق الزجاجة المتوازن تمامًا في المجموعة G. بعد تعادلين افتتاحيين تركا المجموعة بأكملها متساوية في النقاط - حيث نجت بلجيكا بنتيجة 1-1 ضد مصر في سياتل وخاضت إيران تعادلًا مثيرًا 2-2 ضد نيوزيلندا في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي) بشكل كبير. يتجه كلا المعسكرين إلى الساحل وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك البدايات عالية الوتيرة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب بلجيكا رودي غارسيا أن يستقر سريعًا على تشكيلة عانت من تماسك جماعي حتى دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني ضد الفراعنة. سيعتمد غارسيا على محركه الإبداعي العالمي - المرتكز على القائد كيفن دي بروين - لإعادة المعايرة، والسيطرة على المناطق المركزية، وترسيخ إيقاعات الاستحواذ السلسة اللازمة لإرهاق كتلة إيرانية منضبطة. ويقف في مواجهتهم منتخب إيران المتماسك هيكليًا والمفعم بالروح بقيادة أمير قلعة نويي. وبعد أن أثبتوا بالفعل جدارتهم في البطولة بالعودة مرتين في النتيجة لإحباط نيوزيلندا، فإن تيم ملي يمتلكون مخططًا دفاعيًا عنيدًا وأفضلية انتقالية قاتلة تزدهر عندما تُطلب انضباطية نخبوية.

ستكون هذه المواجهة، التي تُقام في ملعب لوس أنجلوس المتطور، مباراة شطرنج من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي في المناطق المركزية، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والدقة في الثلث الأخير العناصر الحاسمة. ستنظر بلجيكا إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كأبرز المرشحين الأقوياء في المجموعة، بينما تدخل إيران أرض الملعب متحمسة لتسليح هجماتها المرتدة السريرية ومعاقبة أي أخطاء انتقالية بلجيكية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان المرور الآمن خارج المجموعة G على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء كلا الفريقين في الجولة الأولى؟

بلجيكا 1-1 مصر

سيطر فريق رودي غارسيا على المساحات وإيقاع اللعب في سياتل لكنه اضطر للقتال بعد التأخر بهدف ليخرج بتعادل افتتاحي 1-1 أمام منتخب مصر المنضبط. فاجأ الفراعنة الشياطين الحمر في الدقيقة 19 عندما انقض إمام عاشور على تمريرة من صاحب عيد الميلاد محمد صلاح وسدد تسديدة قوية تجاوزت تيبو كورتوا. رفعت بلجيكا من حدة اللعب في الشوط الثاني، حيث هز كيفن دي بروين القائم من ركلة حرة. وجاءت لحظة الاختراق الحاسمة في الدقيقة 66 عقب دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ فقط من دخوله أرض الملعب، أجبر الضغط البدني للمهاجم على هدف عكسي مؤسف من المدافع المصري محمد هاني لضمان تقاسم الغنائم.

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إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر رجال أمير قلعه نويي شخصية وصلابة مذهلتين في ملعب لوس أنجلوس، حيث عادوا من التأخر مرتين ليضمنوا تعادلاً مثيراً 2-2 أمام نيوزيلندا. تيم ملي عانى من بداية سيئة عندما منح إيلايجا جاست منتخب أول وايتس التقدم في الدقيقة السادسة، لكن رامين رضائيان أعاد التعادل بعد علامة نصف الساعة بقليل. استعادت نيوزيلندا التقدم عبر هدف جاست الثاني في الليلة في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن إيران رفضت الانهيار. في الدقيقة 63، سجل محمد محبي هدف تعادل حاسماً ليضمن نقطة شاقة، تاركاً كامل المجموعة G في حالة تساوٍ تام قبل التوجه إلى الجولة الثانية.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

بلجيكا (رودي غارسيا): تركيز هجومي مباشر & تسريع في الثلث الأخير

لا يحتاج رودي غارسيا إلى تمزيق مخططه القائم على الاستحواذ بكثافة، لكنه يجب أن يعالج نقص التماسك الجماعي والإيقاع الذي عانى منه منتخب بلجيكا في الشوط الأول أمام مصر. وعلى الرغم من السيطرة على المساحات، بدا الشياطين الحمر غالباً جامدين في بناء بطيء قبل أن يغير دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني الديناميكية البدنية بالكامل.

أمام كتلة دفاعية إيرانية عميقة ومتماسكة بطبيعتها، ستكون المناطق المركزية مزدحمة بشدة. ومن المرجح أن يركز التعديل الأساسي لغارسيا على إيقاعه الهجومي واستغلال التفوق العددي الديناميكي على الأطراف. وبدلاً من السماح لكيفن دي بروين وأمادو أونانا بتدوير الكرة أفقياً في الثلث الأوسط، يجب على بلجيكا تحريكها بسرعة عمودية أعلى بكثير. وسيكون استغلال خصائص العزل السريعة والمباشرة لدى جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد لتمديد خط دفاع إيران أمراً حاسماً لفتح مساحات عالية القيمة أمام لوكاكو، ومنع الفريق من الاكتفاء بمسارات مركزية منخفضة الاحتمال.

إيران (أمير قلعه نويي): سلامة الدفاع عند فقدان الكرة & إدارة ضغط مضاد نخبوية

أظهر فريق أمير قلعه نويي روحاً وشخصية هائلتين بالعودة من التأخر مرتين ليضمن تعادلاً 2-2 أمام نيوزيلندا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة دفاعية حادة. وبينما بدت قطع التحول الهجومي لإيران حادة في لوس أنجلوس، ترك الفريق نفسه مراراً مكشوفاً أمام الهجمات المرتدة العمودية، متلقياً مساحات انتقالية خطيرة في ثلثه الدفاعي.

أمام خط وسط بلجيكي متفوق تقنياً يرتكز على دي بروين، فإن الجلوس بشكل سلبي تماماً أو فقدان الانضباط الهيكلي خلال مرحلة هجومية هو وصفة لكارثة. يجب أن يتمحور تعديل غالينوي حول غرفة محركاته - تحديداً سعيد عزت اللهي وسامان قدوس. يجب عليهما إدارة تموضعهما في دفاع ما بعد الهجمة بشكل عدواني لتعطيل محفزات بناء اللعب العميق لبلجيكا قبل أن يتمكن الأوروبيون من ترسيخ الاستحواذ. علاوة على ذلك، عندما تيم ملي يفوز بالكرة، يجب أن يكون التنفيذ بلا عيوب. بدلاً من اللعب الآمن العرضي، يجب على خط الوسط إطلاق تمريرات قطرية مباشرة بسرعة لاستغلال المساحات التي تُترك خلف أظهرة بلجيكا المتقدمة.

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ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب بلجيكا

التحدي الأساسي لرودي غارسيا قبل التوجه إلى جنوب كاليفورنيا هو معالجة التماسك الجماعي لفريقه مع إدارة الحمل البدني لنجومه المخضرمين. ولحسن حظ الشياطين الحمر، خرجوا من تعادلهم الافتتاحي المثير 1-1 أمام مصر دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق من الإيقافات، ما يترك غارسيا مع تشكيلة كاملة للاختيار منها.

القائد كيفن دي بروين سيعود مرة أخرى ليرتكز عليه غرفة المحركات الإبداعية، لكن عنصر التشويق الحقيقي في الاختيار يكمن في الثلث الأخير. بعد أن رأى فريقه يبدو راكداً خلال أول 60 دقيقة في سياتل، لدى غارسيا قرار كبير يتعين عليه اتخاذه بشأن روميلو لوكاكو. بعد موسم أعاقته الإصابات في نابولي، دخل الهداف التاريخي للبلاد من مقاعد البدلاء في الجولة الأولى وأجبر فوراً على هدف التعادل الحاسم. وهو الآن يضغط بقوة ليحل محل لويس أوبيندا في التشكيلة الأساسية لحقن أقصى حضور بدني ضد التكتل المنخفض لإيران، بينما تقف خيارات الأطراف الديناميكية مثل لياندرو تروسارد والمنضم الشاب من ليل ماتياس فرنانديز-باردو على أهبة الاستعداد لتقديم طاقة جديدة على الأطراف.

أخبار منتخب إيران

يواجه أمير غالينوي لغزاً اختيارياً أكثر تعقيداً وهو يجهز فريقه لتحدي الوزن الثقيل البلجيكي. أكبر نقطة حديث تحيط بـ تيم ملي هي إدارة العبء البدني الهائل الناتج عن تعادلهم عالي الوتيرة 2-2 مع نيوزيلندا، والذي تطلب مناوبة دفاعية وهجومية صارمة وعالية الشدة للعودة مرتين بعد التأخر.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي درع خط الوسط سعيد عزت اللهي و سامان قدوس تعافياً كاملاً ليرتكزا على مركز الملعب. دفاعياً، اجتاز قلب الدفاع شجاع خليل زاده 90 دقيقة شاقة دون أذى وسيكون بالغ الأهمية في تنظيم خط خلفي متماسك يجب أن يحافظ على تواصل صارم ضد لوكاكو ودي بروين. في المقدمة، سيحتفظ النجم المخضرم مهدي طارمي بمكانه بثقة لقيادة الخط، بينما يستعد هداف الجولة الأولى محمد محبي والمهاجم الديناميكي مهدي قيدي لتقديم سرعة مرتدة انفجارية مطلوبة لمعاقبة بلجيكا في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية في مباراة بلجيكا ضد إيران

روميلو لوكاكو ضد شجاع خليل زاده

بعد أن غيّر تمامًا الديناميكية البدنية للمباراة وفرض هدف التعادل الحاسم ضد مصر بعد ثوانٍ فقط من دخوله كبديل، يظل روميلو لوكاكو نقطة الارتكاز المرعبة في الخط الأمامي لرودي غارسيا. وبينما دفعت بلجيكا ثمنًا باهظًا لبنائها البطيء والراكد للهجمة خلال الساعة الأولى في الجولة الأولى، فإن لوكاكو عندما يُشرك بالكامل يمنحهم الحضور البدني النخبوي اللازم لتثبيت المدافعين، وخلق مساحات للعدّائين المبدعين، وإنهاء الفرص داخل منطقة الجزاء.

المكلّف بإيقافه هو قلب دفاع تراكتور شجاع خليل زاده، ركيزة الدفاع بلا منازع في خط أمير قلعه نويي الخلفي. وبينما أظهر الدفاع الإيراني شخصية هائلة لامتصاص الضغط في الدقائق الأخيرة من تعادله 2-2 مع نيوزيلندا، فإنه سيواجه اختبارًا مختلفًا تمامًا وأكثر خشونة ضد المهاجم البلجيكي. سيحتاج خليل زاده إلى الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، لضمان ألا يتعرض للتنمر بدنيًا أو يُسحب من موقعه بواسطة لعب لوكاكو في الاحتفاظ بالكرة، وهو ما سيكشف الفجوات المركزية الخطيرة التي يستغلها لاعبو وسط بلجيكا المبدعون بلا رحمة.

كيفن دي بروين ضد سعيد عزت اللهي

القلب النابض المطلق ومحرك الإبداع العالمي في الجانب البلجيكي، القائد كيفن دي بروين أدار الإيقاع بالكامل في سياتل، مصطدمًا بالقائم من ركلة حرة ومحاولًا باستمرار فكّ شكل مصري صلب.أمام إيران، سيكون هدفه الأساسي تجاوز ازدحام الوسط وإطلاق التحولات العمودية السريعة. إذا سُمح لدي بروين بالوقت والمساحة على الكرة في الثلث الأوسط، فسيسعى إلى شق خطوط دفاع إيران بمداه التمريري النخبوي وإمداد الانطلاقات المتفجرة والمباشرة والمتداخلة للأجنحة مثل جيريمي دوكو.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع هو قوة شباب الأهلي سعيد عزت اللهي، لاعب الارتكاز رقم 6 بلا منازع والدرع الدفاعي لغرفة محرك وسط إيران. أثبت عزت اللهي أمام نيوزيلندا أن وعيه التكتيكي حيوي لحماية الخط الخلفي الرباعي، لكن عمله دون كرة سيُوضع تحت الاختبار النهائي في ملعب لوس أنجلوس. يجب على عزت اللهي أن يدير بشكل هجومي تموضعه الدفاعي أثناء الراحة لتضييق المساحة، والضغط على محفزات بناء اللعب العميق لدي بروين، وتتبع عدّائي الوسط المتأخرين لضمان ألا تيم ملي يُحاصر بالكامل إلى الخلف داخل قوقعة دفاعية سلبية وغير قابلة للاستدامة.

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كيف تبدو احتمالات المجموعة G؟

مع تساوي الفرق الأربعة جميعًا على نقطة واحدة بالضبط عقب تعادلين افتتاحيين عاليي الوتيرة - بلجيكا تتشابك في تعادل 1-1 مع مصر وإيران تقاتل لتعادل مثير 2-2 ضد نيوزيلندا - فإن المجموعة G تمثل عنق زجاجة كامل. هذه المباراة في الجولة الثانية في لوس أنجلوس تُعد نقطة الارتكاز الرياضية النهائية لسيناريوهات التأهل قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت بلجيكا

فوز لفريق رودي غارسيا سيقذف الشياطين الحمر إلى أربع نقاط، واضعًا إياهم على حافة التأهل المطلقة إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة نيوزيلندا ضد مصر في فانكوفر، قد يجعل الفوز بلجيكا تنفرد بصدارة المجموعة G. والأهم، أنه سيمنحهم وسادة الأمان القصوى المتمثلة في الحاجة فقط إلى التعادل في الجولة الأخيرة ضد نيوزيلندا لضمان العبور التلقائي، مع تحويل الضغط بالكامل على إيران لتحقيق نتيجة ضخمة في مباراتها الأخيرة في المجموعة.

إذا فازت إيران

إذا ضمن رجال أمير قلعه‌نوي النقاط الثلاث كاملة، فسيؤدي ذلك إلى فتح المجموعة على مصراعيها ويضع تيم ملي في موقع الصدارة من أجل تأهل تاريخي لأول مرة على الإطلاق إلى دور خروج المغلوب. الانتقال إلى أربع نقاط سيعني أن إيران على الأرجح لن تحتاج سوى نقطة واحدة أمام مصر في يوم المباراة الأخير لحجز تذكرتها لمواصلة المشوار في البطولة. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيُجمِّد بلجيكا عند نقطة واحدة فقط، ما يجبرها على مواجهة نهائية عالية الضغط لا بد من الفوز فيها أمام نيوزيلندا لمجرد امتلاك فرصة أساسية للتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

سيناريو التعادل

تقاسم نقطة أخرى في ملعب لوس أنجلوس سيُبقي المنتخبين متلازمين تمامًا عند نقطتين لكل منهما، تاركًا المجموعة بأكملها لتُحسم في يوم مباراة أخير فوضوي عالي المخاطر. التعادل يمنع بنجاح أيًا من الطرفين من مواجهة الإقصاء المبكر، لكنه يقلّص هوامش الأمان لديهما بشكل كبير. في هذه الحالة، ستدخل بلجيكا مواجهتها الأخيرة وهي تعلم أن الفوز شبه مؤكد أنه إلزامي لتأمين مركز ضمن أول اثنين، بينما ستواجه إيران سيناريو مماثلًا عالي الضغط لا بد من الفوز فيه أمام مصر لتجنب الاعتماد على كسر التعادل المعقد الخاص بالمركز الثالث.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار بلجيكا بواسطة رودي غارسيا في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للشياطين الحمر قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

تقود إيران أمير قلعه‌نوي. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق، ولم يتم تأكيد تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية مع اقتراب ضربة البداية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 2 زينو ديباست الإصابات والإيقافات 15 روزبيه تشيشمي

المستوى

فازت بلجيكا في ثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين من آخر خمس مباريات لها. كانت نتيجتها الأخيرة تعادلًا 1-1 مع مصر في افتتاح كأس العالم في 15 يونيو، وقبل ذلك فازت على تونس 5-0 وكرواتيا 2-0 في مباريات ودية في يونيو. في وقت سابق من السلسلة، تعادلت بلجيكا 1-1 مع المكسيك وفازت على الولايات المتحدة 5-2. عبر المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 10 أهداف واستقبلت ثلاثة، دون أي هزائم في السلسلة.

سجلت إيران ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتهم الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام نيوزيلندا في افتتاح مشوارهم في كأس العالم يوم 16 يونيو. وقبل ذلك، فازوا على مالي 2-0 وغامبيا 3-1 في مباريات ودية، واكتسحوا كوستاريكا 5-0 في مارس. وكانت هزيمتهم الوحيدة في هذه السلسلة أمام نيجيريا، التي فازت عليهم 2-1. سجلت إيران 14 هدفًا واستقبلت خمسة أهداف عبر المباريات الخمس، مع ثلاثة انتصارات متتالية قبل افتتاح البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الخمس السابقة بين بلجيكا وإيران. ستتم إضافة سياق تاريخي إضافي عندما تتوفر المعلومات.

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