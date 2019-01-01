لوكاكو: بلجيكا فريقًا مرعبًا ولا أحلم بالهدف رقم 50

روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد السابق وإنتر الحالي يعرب عن سعادته بالفوز على اسكتلندا بأربعة أهداف نظيفة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق مانشستر يونايتد السابق وإنتر الإيطالي الحالي عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره الاسكتلندي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يبحث عن تحقيق الهدف رقم ٥٠ في مسيرته رفقة الشياطين بشكل ملح.

بجليكا تفوز على إسكتلندا برباعية نظيفة ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ✅ pic.twitter.com/bhxSKMMv0C — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 9, 2019

وقال لوكاكو: "سأسجل ذلك الهدف رقم ٥٠، أريد أن أقول لكم أنني كنت أكثر قلقًا عندما كنت قريبًا من الهدف رقم ٣٠ مع المنتخب البلجيكي".

وأضاف: "لا أحلم بذلك الهدف رقم ٥٠ وأشعر بأريحية كبيرة لكن الشعور بالهدف ٣٠ كان مختلفًا تمامًا، لقد كان منذ فترة بعيدة".

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وأكمل: "لو لعبنا بتلك الطريقة دومًا فبلجيكا فريقًا مرعبًا، ربما نكون أفضل منتخب يلعب الهجمات المرتدة في العالم كله".

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا كان قد حقق الفوز أمام نظيره الاسكتلندي بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.