بلجيكا أول المتأهلين إلى يورو 2020

بتسعة أهداف في شباك سان مارينو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق المنتخب البلجيكي ضيفه سان مارينو بتسعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.

سجل لبلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقتين 28 و41، وناصر شاذلي في الدقيقة 31، وبرولي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 35، وتوبي ألديرفايرلد في الدقيقة 43، ويوري تيليمانس في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني سجل كريستيان بينتيكي في الدقيقة 79، وفيرشايرين في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وأخيراً كاستاني في الدقيقة 90.

بذلك يرفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة، يليه روسيا بـ18 نقطة، وقبرص في المركز الثالث بـ10 نقاط، ثم كازاخستان بـ7 نقاط واسكتلندا بـ6 نقاط وأخيراً سان مارينو بلا نقاط.

وضمن منتخب بلجيكا تأهله إلى منافسات يورو 2020، حيث يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعة.

يذكر أن الفريق ودع النسخة السابقة "يورو 2016" من ربع النهائي أمام ويلز، فيما غادر كأس العالم 2018 من نصف النهائي أمام فرنسا.