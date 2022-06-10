بلال بن حمودة .. سجل للجزائر وتوفى واستخرج تأشيرة الاحتراف قبل ساعات!

تفاصيل صعبة للغاية على أسرة اللاعب الجزائري الراحل بلال بن حمودة.

توفي اللاعب الجزائري الشاب بلال بن حمودة لاعب فريق اتحاد العاصمة في حادث سيارة أليم خلال الساعات الماضية هو وأحد أصدقائه.

اللاعب كان في طريقه للمنزل بعد أن شارك مع منتخب الجزائر للمحترفين ضد الكونغو الديموقراطية في مواجهة ودية.

ماذا قال اتحاد العاصمة عن وفاة لاعبه؟

وكتب النادي: "تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة".

وأضاف: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، ستبقى في قلوبنا يا بلال".

ماذا قررت رابطة الدوري الجزائري؟

قررت رابطة الدوري الجزائري أن تؤكد المباراة المقبلة بين وفاق سطيف واتحاد العاصمة والتي كان من المقرر أن تقام مساء السبت في الجولة الـ 34 من البطولة المحلية.

بعثة اتحاد العاصمة التي سافرت لمواجهة وفاق سطيف قامت بالعودة بعد سماع الخبر بشكل مباشر وظهر عليهم التأثر بوفاة زميلهم.

ماذا قال والد اللاعب بلال بن حمودة؟

قال والد بن حمودة في تصريحات تلفزيونية إن نجله كان قريبًا من الاحتراف بعد أن حصل على تأشيرة السفر للخارج وكاد ينضم لأحد أندية أوروبا دون الكشف اسم ذلك النادي.

وكان اللاعب الراحل قد سجل مع المنتخب الجزائري للمحترفين في مواجهة الكونغو الديموقراطية من ركلة جزاء وقاد الفريق للفوز.