بلاكبيرن مزيف وسوتر لم يهزم كينيرد .. أوهام خلقها "The English Game"

مسلسل جديد من شبكة "نتفليكس" يستعرض التاريخ القديم للكرة الإنجليزية؟ فما هي الحقائق وما هي الأوهام في حبكته الدرامية؟

أطلقت شبكة "نتفليكس" عملًا دراميًا جديدًا يتناول أحداثًا تاريخية في كرة القدم وبالتحديد حول بدايات كرة القدم في إنجلترا وكيفية سيطرة طبقة النبلاء عليها ومحاولات طبقة العمال الحصول على نصيبهم في كعكة الساحرة المستديرة.

المسلسل حصل على تقييمات مرتفعة في العديد من المواقع المختصة بالتقييم والمراجعة، وهو على الأرجح يستحق ذلك لحبكته الدرامية الجيدة ولربطه الرائع للأحداث وتقديمه المميز للشخصيات على مدار الحلقات الأولى.

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لكن على جانب آخر نحن لسنا هنا للحكم على العمل الدرامي من ذلك الجانب فنحن لا نختص في ذلك، بينما في الجانب الرياضي والتاريخي الذي شهد تحريفًا كبيرًا للحقائق والأحداث، وهو أمر لا بأس به عندما نتحدث عن عمل درامي، لكننا نسعى لإبراز الحقائق فقط لأجل التاريخ.

*الأسطر المقبلة ستتضمن حرقًا لأحداث مسلسل "The English Game” الصادر مؤخرًا من شبكة "نتفليكس".

فيرجيس سوتر - ما بين المسلسل والحقيقة

المسلسل تناول فيرجيس سوتر بشكل جيد فهو الشخصية الرئيسية به والأهم والأكثر تأثيرًا على أحداثه، فجاء به من فريق باتريك للهواة في اسكتلندا ليلعب في صفوف فريق مدينة داروين بشمال إنجلترا.

في الواقع تلك هي قصة سوتر بإختصار، فالرجل بالفعل لعب لصفوف باتريك لكن دون أجر وكان يعمل بالوقت نفسه في أحد مصانع الحجارة، ثم فقد وظيفته لينتقل لصفوف داروين وكان أول لاعب في التاريخ يلعب من أجل الحصول على المال في الوقت الذي كان في ذلك ضد قواعد كرة القدم.

سوتر أصبح قائد داروين كما ذكر المسلسل وطور من طريقة لعب الفريق وأدخل تكتيكًا جديدًا على أسلوبهم في وقت لم يكن مفهوم المدير الفني دارج في كرة القدم.

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حصل سوتر على عشرة جنيهات كل ثلاثة أسابيع، وهو ما يفوق خمسة أضعاف متوسط راتب العامل العادي في أي مصنع بذلك الزمن.

وفجأة ترك سوتر داروين وانتقل لبلاكبيرن من أجل راتب أكبر وفرصة جلية في تحقيق بطولة كأس الاتحاد - البطولة الوحيدة في ذلك الوقت.

بلاكبيرن الحقيقي

حتى الآن المسلسل لم يبعدنا كثيرًا عن حقيقة الأحداث التي وقعت على أرض الواقع، لكن "نتفليكس" أخبرتنا أن بلاكبيرن الذي انتقل له فيرجيس حقق لقب البطولة في نفس عام انتقاله.

ليس هذا فحسب بل أصبح ذلك الفريق هو أول نادي من الشمال ومن الطبقة العاملة الذي يحقق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما كانت حكرًا على أندية الأغنياء والنبلاء في السنوات السابقة.

جاء كل هذا بعدما تكاتفت أندية طبقات العمال من أجل منح روفرز اللقب الأول للشمال في التاريخ أمام قوة ونفوذ أصحاب الأموال وفرق الجنوب.

كل هذا هو مجرد هراء ولا يمت للحقيقة بصلة، صحيح أن فيرجيس انضم لبلاكبيرن لكنه انضم لصفوف بلاكبيرن روفرز الذي سيطر على كأس الاتحاد لسنوات طويلة لكنه لم يكن أول فريق من طبقة العمال يحقق البطولة.

بلاكبيرن الذي نبحث عنه هنا هو بلاكبيرن أوليمبيك، وهو الخصم اللدود لروفرز في نفس المدينة، وهو من حقق الفوز على أولد إتونينز في نهائي عام 1883 ولم يكن لسوتر أي فضل في ذلك.

قصة بلاكبيرن أولمبيك ملهمة حقًا لكنها ليست ملهمة بالشكل الكافي لتشكل الحبكة الدرامية التي تجذب الجماهير لمشاهدة المسلسل الذي تم إطلاقه مؤخرًا عبر الانترنت.

ماذا حدث لبلاكبيرن أولمبيك؟

أولمبيك وصل لنهائي بطولة كأس الاتحاد في عام 1883 بتشكيلة من اللاعبين الهواة مدعمة ببعض النجوم بالرغم من ذلك لم يكن قد خسر أي مباراة هذا الموسم وأصبح المرشح الأول للقب بالرغم من مواجهته لأصحاب المال والنفوذ أولد إتونينز، وبالفعل فازوا بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

النادي الذي كان أول من حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي نهايته كانت حزينة للغاية بالنسبة لملاكه وعشاقه في مدينة بلاكبيرن.

الفريق لم يستطع التنافس على مستوى عالي بعدما دخل الاحتراف في كرة القدم وأصبحت الأندية تدفع لنجومها، ومع مرور السنوات فقد أبرز نجومه.

بعدها بدأت رابطة الأندية وكان من قواعدها وجود نادي واحد فقط من كل بلدة، ووقتها اختارت بلاكبيرن روفرز ليمثل مدينته.

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وبدأت المشاكل تتراكم على الفريق هي والديون، فسرح ما تبقى من المحترفين وأعلن عن الاستعانة بالهواة فقط لتقليل النفقات، لكن تلك الخطوة المتأخرة لم تنقذهم من الديون، فاستولت شركة السكك الحديدية على أرض النادي وأعُلن عن إفلاسه وحله في نهاية سبتمبر 1889.

ريمونتادا الخمسة أهداف، حقيقة أم خيال؟

سؤال طرأ في بالنا بعد مشاهدة المسلسل ومعرفة كل تلك الحقائق الملتوية، هل نجح فعلًا داروين في تحقيق عودة بالنتيجة أمام أولد إتونينز بعدما تأخر بخمسة أهداف؟

الإجابة هي نعم في ربع نهائي بطولة عام 1978 وبوجود فيرجيس سوتر وأرثر كينيرد في أرض الملعب، وكما ذكر المسلسل وبحسب ما أوضحت صحيفة "داروين كريكيت أند فوتبول تايمز" في عددها الصادر 14 فبراير من نفس العام.



تقدم أولد إتونينز في الشوط الأول بخمسة أهداف لهدف وغير الضيوف من طريقتهم فسجلوا رباعية في الشوط الثاني وطلبوا اللجوء للوقت الإضافي.

نجوم فريق الجنوب رفضوا ذلك المقترح، أولًا لعدم الاتفاق على ذلك قبل المباراة، وثانيًا بسبب نقصانهم لثلاثة من أهم لاعبي فريقهم بذلك الوقت.

اعترض داروين على فكرة العودة للندن من جديد بسبب العبء المادي فتلقى تبرعًا من الاتحاد الإنجليزي بقيمة 10 جنيهات إسترليني وبقيمة خمس جنيهات من قبل المنافس أولد إتونينز، قبل أن يجمعوا 175 جنيهًا من قبل أهل بلدة داروين أنفسهم.

الإعادة الأولى للمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم فريق النبلاء الفوز في الإعادة الثالثة بستة أهداف مقابل هدفين.

ماذا حقق سوتر وهل هزم أرثر كينيرد؟

فيرجيس سوتر كما صوره المسلسل انضم لبلاكبيرن وتحدى الاتحاد الإنجليزي بعناصره التي جاءت من طبقة النبلاء وكون علاقة تم بناؤها على أسس من الاحترام المتبادل بينه وبين أرثر كينيرد قائد فريق أولد إتونينز وعضو الاتحاد المتمرد قبل أن يهزمه في المباراة النهائية لكأس الاتحاد ويرفعه في أول مواسمه بالفريق.

لكن الواقع أن سوتر انضم لصفوف بلاكبيرن روفرز في عام 1880 وبقى مع الفريق أربع سنوات قبل أن يحقق لقبه الأول، ولم يهزم أرثر كينيرد، حتى لم يواجه فريق أولد إتونينز في النهائي الذي نال فيه اللقب بل واجه كوينز بارك رينجرز.

الطريف أن أولد إتونينز كان قد ودع بطولة الكأس في ذلك الموسم من الدور الأول أمام فريق هيندون ولم يتقدم كثيرًا في البطولة التي فاز بها سوتر ورفاقه.

سوتر قاد بلاكبيرن لنهائي عام 1882 أمام أولد إتونينز وخسر بهدف نظيف، ووقتها لعب في مركز المدافع بينما لعب أرثر كينيرد في مركز وسط الملعب.

بعدها فاز سوتر بثلاثة ألقاب في أعوام 1884 و1885 و1886 وكان وقتها أبرز نجوم روفرز وقادهم لحيث لم يقد أي لاعب أي فريق من قبل.

حقائق هامة

*رسم توضيحي من نهائي كأس الاتحاد عام 1883 الذي أصبح فيه بلاكبيرن أولمبيك هو أول فريق من الشمال يحقق البطولة.

سوتر هو أول لاعب في التاريخ يحصل على راتب ويصبح محترف، وقاد بلاكبيرن روفرز لنهائي عام 1882 وخسره أمام أرثر كينيرد قائد فريق أولد إتونينز.

أرثر كينيرد لم يتعرض للهزيمة في المباراة النهائية على يد سوتر مطلقًا، هو حتى لم يواجهه في لقاء نهائي عبر التاريخ سوى ذلك الذي خسره الاسكتلندي عام 1882.

تاريخ مواجهات كينيرد وسوتر في كأس الاتحاد من الممكن اختصاره في نهائي 1882 وثلاث مواجهات في ربع نهائي 1878 عندما كان سوتر لا يزال في صفوف داروين وتعادلا بخمسة أهداف لمثلهم في أول مواجهة وبهدفين لمثلهما في الثاني وخسر فريق العمال اللقاء الثالث بستة أهداف لهدفين.

كذلك حقق سوتر ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي كلها كانت في صفوف بلاكبيرن روفرز، ولم يكن في الفريق الذي حقق أول كأس للشمال ولفرق العمال ولم يلعب قط لبلاكبيرن أولمبيك.

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وأخيرًا فأول فريق من شمال إنجلترا ومن طبقة العمال يحصل على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي كان بلاكبيرن أولمبيك وليس بلاكبيرن روفرز.

نعم شاهدنا المسلسل واستمتعنا بحبكته الدرامية وبالتنافس الشريف والغير شريف أحيانًا بين فرق الشمال والجنوب - ولا نعارض بأي شكل التحريف في بعض الحقائق لخدمة الهدف الدرامي - لكن التاريخ أمر منفصل عن الدراما، ولابد أن يحصل ذلك الفريق الذي أصبح غير موجود في عالمنا سوى عبر السجلات على الثناء الذي استحقه لنفسه قبل قرن ونصف من الزمن، وألا يتم نسب انجازه لأي طرف آخر، بالأخص لو كان ذلك الطرف هو غريمه في المدينة وواحد من أسباب نكسته وانتهاء قصته الجميلة.



